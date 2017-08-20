В Туркмении открывается первый приют для бездомных животных

Источник: AP 2017

Центру оказания помощи бездомным животным «Остров надежды» выдан патент на открытие частного предприятия кинологического профиля, зафиксирован его юридический адрес и открыт банковский счет.

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Инициатором этого нового для Туркмении дела и руководителем центра «Остров надежды» является жительница дачного поселка под Ашхабадом Татьяна Гальберг.

Сейчас на даче у Татьяны содержится более 100 собак и около 50 кошек, подобранных с улиц. Ей помогают муж Николай и две дочки — Ирина и Катя.

Отмечается, что Минэкономразвития Туркмении помогло Гальберг с оформлением нужных бумаг, Госкомитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам выделяет земельный участок под Ашхабадом для строительства вольеров и другой инфраструктуры, а министерство здравоохранения и медицинской промышленности и Государственная ветеринарная служба министерства сельского и водного хозяйства бесплатно передали Центру медикаменты, перевязочные средства и т. д. Также помощь Центру пообещали министерство коммунального хозяйства и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Как говорит сама Татьяна, помимо ухода за бездомными животными, главная цель Центра — найти им хорошего хозяина.