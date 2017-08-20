Пять казахстанок поразили генерального директора Google своей разработкой

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 авг — Sputnik, Асем Миржекеева. Пять юных казахстанок еще год назад даже мечтать не могли о том, что однажды утром станут хедлайнерами новостных заголовков, одержат победу в Силиконовой долине и приведут в восторг генерального директора корпорации Google. И все это благодаря своей разработке по безопасности QamCare.

Буквально неделю назад скоромные девушки из Алматы стали победителями мирового саммита Technovation в Силиконовой долине (США), получили за результат своего интеллекта и усердия 15 тысяч долларов. Информацию о сногсшибательной победе четырех школьниц Ажар Султансих, Дианы Жанакбаевой, Дияры Бейсенбековой, Аружан Кошкаровой и двух менторов Азизы Ибрагим и Айгерим Каратаевой распространило генеральное консульство США в Алматы. Сейчас девушки на несколько дней приехали в Астану и с удовольствием делятся впечатлениями.

В интервью Sputnik Казахстан юные казахстанки, объединенные в команду под названием «/flash» подробно рассказали, как шли к победе на престижном конкурсе в Соединенных Штатах. Казахстанские школьницы разработали мобильное приложение.

«Начиналось все с того, что я преподавала курсы по робототехнике и программированию. Курсы проходят бесплатно и для всех желающих. К нам приходили девочки: Аружан ходила к нам на робототехнику, Диана и Ажар — на программирование. Там мы и познакомились», — начинает беседу 22-летняя ментор команды Азиза Ибрагим.

Через некоторое время к Азизе пришла идея принять участие в мировом саммите Technovation в Силиконовой долине. Девушка делится, что сразу же начала подбирать команду, в которую и вошли позже Ажар, Диана, Дияра, Аружан, будучи ученицами разных алматинских школ.

«Это конкурс только для девочек до 18 лет. Цель — вдохновить девушек на технологии. Диана и Ажар сначала отказались от участия, поскольку они учились в 11 классе и думали, что не смогут совмещать. А Аружан согласилась сразу же. Мы поговорили и все-таки собрали команду. В декабре 2016 года начали работать и думать над идеей проекта», — отмечает собеседница.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXp8aRKAUAf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">One more cool photo with Sundar Pichai, CEO of @google ✌?? #technovation2017 #girlsforachange #qamcareapp #slashflash #worldpitch</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by @qamcare on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-11T13:35:03+00:00">Aug 11, 2017 at 6:35am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Идеи были разные — от приложения по борьбе с суицидом, борьбе с бедностью и до решения проблем с гендерным неравенством. Но новость о трагической гибели ребенка, всколыхнувшая весь Казахстан, потрясла до глубины души и их.

«Очень долго думали, и весной мы стали обсуждать последние новости. Весной была новость о том, что в Алматы пропал 11-летний мальчик Оркен, как оказалась, его украла мачеха, потом его нашли мертвым. Эта ситуация повергла нас в шок. Эта история на нас очень повлияла и другие истории, которые появляются каждый день. Мы решили сделать приложение по безопасности. Начали обсуждать, какие решения можем предложить, делали анализ рынка по подобным предложениям и так далее», — рассказывает Азиза.

Сначала общими усилиями и сильными сторонами каждой девушки было создано приложение, а чуть позже и экстренная кнопка. Ловко оперируя терминологией из мира высоких технологий, Азиза стала показывать разработку. Казахстанские школьницы разработали мобильное приложение.

«Когда вы заходите в приложение, регистрируетесь, на вашем экране появляется карта. Сбоку есть список из семейного круга людей. Туда вы можете добавлять доверенные контакты. Перед тем, как начинать свой путь, вы нажимаете кнопку «старт». В случае опасности вы можете нажать на кнопку «SOS». Если вы нажали случайно, то можете отменить. Но если вы не отменили, то через десять секунд сообщение с вашей точной геолокацией отправится тому кругу лиц, которых вы раньше внесли в список доверенных. В сообщении будет написано что-то вроде «я в опасности, свяжитесь со мной», — поясняет ментор.

Юные разработчицы в своем приложении учли и тот факт, что не всегда телефон может быть под рукой. К примеру, ребенок, возвращаясь со школы, положил телефон в рюкзак, но в этот момент оказался в опасности.

«Для этого мы разработали отдельную кнопку. Нажав на кнопку, сообщение о том, что вы находитесь в опасности и вам нужна помощь, отходит автоматически», — отмечает Азиза. Казахстанские школьницы разработали мобильное приложение.

Я в шоке!

Именно таким набором слов можно описать состояние одной из участниц команды — Аружан Кошкаровой. Пока остальные участницы «/flash» бойко давали интервью другим журналистам, она рассказала нам, как беседовала с генеральным менеджером Google Сундаром Пичаи.

Оставив далеко позади соперниц из Индии, Кении, Армении и волнительную защиту QamCare, юным казахстанкам представилась возможность презентовать свою разработку перед именитыми бизнесменами в IT-сфере.

«Подождите, я соберусь! — сдерживая еще не утихшие эмоции, начала беседу Аружан. — Когда мы собирали команду, у нас уже был такой дух, как будто мы хотим выиграть. Но все равно мы не ожидали, что на мировом питчинге одержим победу. У нас были очень сильные соперники, например, из Индии. И когда объявили, что победителями стали “/flash”, мы начали плакать. Эмоции были настоящие, мы даже представить себе такого не могли».

С победой их поздравляли участники саммита. Даже CEO Google спросил об их дальнейших планах и действиях, а генеральный менеджер компании сделал памятное селфи.

One more cool photo with Sundar Pichai, CEO of @google ✌?? #technovation2017 #girlsforachange #qamcareapp #slashflash #worldpitch.

Публикация от @qamcare Авг 11 2017 в 6:35 PDT.

«С команд нескольких девочек отправили на личное интервью у него. Мне посчастливилось сидеть с ним на диване. Свои тогдашние ощущения я не могу передать! Я пыталась вести себя спокойно. Но мне понравилось, что он очень добрый и открытый человек. Бывает, что люди такого статуса относятся с некоторым пренебрежением, особенно к детям. А он, наоборот, очень открытый. Он спросил у меня, что еще можно сделать Googlе», — рассказывает Аружан.

Юная программистка признается, что с ответом не медлила и выпалила «Откройте свой офис в Казахстане», на что Сундар Пичаи ответил: «Без проблем».

Аружан не стала рассказывать, что, кроме этого, знаменитый управленец интернет-гиганта признался в беседе, что уже пытались ранее создать аналогичную программу.

«Когда девочки презентовали нашу идею, он сказал, что это классно, и что они тоже хотели такое сделать, но у них не получилось. Мы тогда пошутили и сказали, чтобы они купили наше. В тот момент мы не спросили, почему у них не получилось создать такое приложение», — поделилась позже Азиза Ибрагим. Казахстанские школьницы разработали мобильное приложение.

Девушки в один голос признаются, что уже утром, 11 августа, столкнулись с выражением «проснуться знаменитыми». В одночасье в их социальных сетях увеличилось количество подписчиков, посыпались всевозможные предложения о сотрудничестве, поздравления и пожелания новых побед в будущем.