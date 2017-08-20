Двое инспекторов ГИБДД пострадали в ДТП на трассе в Кузбассе

Двое инспекторов ГИБДД из Новокузнецка пострадали в ДТП на 64-м километре автодороги «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол», говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области. Авария произошла накануне днем.

По информации полиции, в патрульный автомобиль Lada Granta врезалась выехавшая на встречную полосу Toyota Celica. Предварительно установлено, что 19-летний водитель иномарки в неблагоприятных погодных условиях не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Экипаж ГИБДД сопровождал автобусы, которые ехали в летний лагерь за детьми.