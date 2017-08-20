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08:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Двое инспекторов ГИБДД пострадали в ДТП на трассе в Кузбассе

Патрульная машина сопровождала автобусы, ехавшие в летний лагерь за детьми.

Двое инспекторов ГИБДД из Новокузнецка пострадали в ДТП на 64-м километре автодороги «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол», говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области. Авария произошла накануне днем.

По информации полиции, в патрульный автомобиль Lada Granta врезалась выехавшая на встречную полосу Toyota Celica. Предварительно установлено, что 19-летний водитель иномарки в неблагоприятных погодных условиях не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Экипаж ГИБДД сопровождал автобусы, которые ехали в летний лагерь за детьми.

По факту ДТП проводится проверка. О степени тяжести травм правоохранителей не сообщается.

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