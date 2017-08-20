Приморцы могут влиять на работу госуслуг одним кликом

Источник: РИА "Новости"

Информатизация государственных услуг обретает всё более открытые, если не сказать, прозрачные, формы. С недавнего времени каждый житель России и Приморского края, в частности, может не только следить за работой всех ведомств, но и напрямую влиять на качество их работы, оценивая работу чиновников в конкретном месте, по конкретной услуге. В этом жителям регионов помогает Интернет-сервис с говорящим названием, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Ваш контроль» собирает оценки по разным каналам. Любой, кто недавно получил ту или иную государственную услугу, может оценить качество её предоставления. Делается это с помощью смс-сообщения, телефонного опроса, оценок через электронные терминалы в МФЦ или органах власти и на самом портале. Любой гражданин России сможет оставить публичный отзыв о том, что конкретно ему понравилось или не понравилось при взаимодействии с ведомством — будь то налоговая служба или пенсионный фонд. К слову, их удобный и наглядный список облегчит поиск даже тем, кто посчитает интерфейс ресурса слишком громоздким.

Отдельного упоминания стоит простота регистрации: сайт успешно аккумулирует в себе функции, смежные с социальными сетями. Используя Google, Facebook, аккаунт ВКонтакте или любой другой, пользователь сразу станет частью открытого сообщества активных граждан, желающих влиять на качество госуслуг. При отсутствии учётной записи в соцсетях можно войти туда «по старинке» — через электронную почту.

Каждый отзыв представляет из себя комбинацию оценки, текста, в который граждане могут в вольной форме вкладывать свои пожелания в работе службы. Впрочем, особо ревностные блюстители гражданского порядка могут приложить к своему отзыву даже фотографию. Примечательно, что каждая оценка той или иной услуги влияет на рейтинг конкретного ведомства. Понижение рейтинга служит сигналом для контролирующих служб — исправить недостатки в работе. На сегодняшний день общее количество отзывов перевалило за 500 000 и продолжает расти, буквально, ежеминутно.

Пользователи, помимо прочего, могут ознакомиться с отзывами других граждан из всех субъектов страны. В строке поиска достаточно написать название своего региона, и сайт сразу же предоставит список всех доступных к оценке служб. К слову, и этот список постоянно пополняется.

Ежеквартально «Ваш контроль» аккумулируют все отзывы и оценки — по каждому ведомству и в каждом регионе и структурном подразделении. Эти сводные оценки направляются затем в вышестоящие органы власти, которые на этой основе принимают соответствующие меры — вплоть до принятия решения о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей. Очевидно, что это особенно актуально на периферии, где контроль за исполнительной властью чаще всего минимален.

В настоящее время к системе мониторинга качества госуслуг подключены Росреестр, ФНС России, МВД России (включая бывший ФМС), Фонд социального страхования, Пенсионный фонд Российской Федерации, ФССП России, Росимущество, Роспотребнадзор, а также все объекты сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.