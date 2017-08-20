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09:01 (мск), источник: Informburo.kz

Рудчане приехали на парад в день города на монстр-траках и кроватях с колёсами

Для жителей в честь праздника организаторы приготовили фестиваль мёда, спортивные соревнования, уличные выставки, а также конкурс авторской песни.

Необычный парад устроили жители Рудного в честь юбилея города. Помимо нарядов, некоторым участникам праздничного шествия удалось удивить выбором транспортных средств. Так, например, на парад приехал настоящий монстр-трак, а одни из участников выкатили на улицы города передвижную кровать, пишет портал kstnews.kz.

На параде первыми прошли старожилы города — строители и ветераны труда. Одним из первых на праздничную сцену поднялся аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, который поздравил рудничан и наградил юбилейными медалями и памятными подарками.

Кроме парада, в этот день для жителей приготовили несколько фестивалей мёда и авторской песни, спортивные состязания для всей семьи и уличную выставку.

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