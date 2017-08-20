Полиция взялась за парковки Владивостока
За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Шилкинская, Котельникова и бухта Стеклянная, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Шилкинская, Котельникова и бухта Стеклянная, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.
Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 160 протоколов об административных правонарушениях, из них 78 — в отношении иностранных граждан.
Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).
Виктор Бруевич.