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10:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Полиция взялась за парковки Владивостока

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Шилкинская, Котельникова и бухта Стеклянная, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 160 протоколов об административных правонарушениях, из них 78 — в отношении иностранных граждан.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Виктор Бруевич.

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