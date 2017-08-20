Екатеринбург отпраздновал 294-летие грандиозным фейерверком

Источник: Аргументы и факты

День города в Екатеринбурге закончился грандиозным и масштабным фейерверком, который производился из нескольких точек в центре города. Сразу после зрелища горожане направились по домам, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

На протяжении 20 минут тысячи екатеринбуржцев наблюдажди за праздничным фейрверком. Все площадки города к этом времени закончили работать. На площади 1905 года отыграли группы «Чайф» и «Курара», на Октябрьской площади на шоу «Голоса Екатеринбурга» спели свои программы Валерий Меладзе и Полина Гагарина, а в Историческом сквере закончили выступать Стас Пьеха и Сати Казанова.

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Сразу после этого горожане переметнулись ближе к акватории Городского пруда, где их ждало грандиозное зрелище. Выстрелы производились как с понтона на воде, так и с территории спорткомплекса «Динамо». Одной из идеальных точек для наблюдения за зрелищем была площадка Ельцин Центра, где до самого начала мероприятия для горожан играл гуру электронной музыки Евгений Свалов (DJ 4Mal, проект «Русская кибернетика»), вызвавший успех у самого маленького поколения.

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