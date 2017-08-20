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09:18 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Зеленый» День города отметят в парках экологическими мастер-классами и викторинами

Посетителям расскажут об обитателях парков и том, как правильно перерабатывать опасные отходы.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В сентябре столичные парки и особо охраняемые территории отметят День города. Посетителей ждут мастер-классы, викторины и выставки.

Северо-Западный округ

9 сентября в 11:00 в парке «Покровское-Стрешнево» начнется экологический праздник, в программе которого мастер-классы по рисованию природными материалами, викторина, посвященная истории парка, аквагрим для детей и выставка творческих работ.

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В 11:30 в природно-историческом парке «Москворецкий» (напротив дома 22 на улице Маршала Катукова) состоится творческий мастер-класс «Экоаппликация». Его участники создадут тематическую открытку из бросовых материалов. Помимо этого, сотрудники ГПБУ «Мосприрода» расскажут о правильном сборе мусора, его переработке и опасных отходах.

Еще один экологический мастер-класс стартует в 11:30 в парке «Ветеран». Посетители изготовят поделки из шишек и других природных материалов в одном из самых живописных уголков Москвы и узнают об уникальном памятнике природы — Серебряном боре.

Северо-Восточный округ

Познакомиться с флорой и фауной природных территорий СВАО горожане смогут 9 сентября в 12:00. В это время в парке «Останкино» начнется викторина «Зеленые острова СВАО», а также мастер-класс по декупажу на деревянных плашках. Там же заработает арт-площадка «Нарисую город».

Западный округ

В 12:00 в сквере имени Анны Герман пройдет мастер-класс, на котором гости сделают цветы из гофрированной бумаги. Кроме того, посетители будут классифицировать растения с помощью полевого атласа и смогут поучаствовать в экологической викторине «Природа и мы».

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Тех, кто хочет узнать об основных лесообразующих породах деревьев и кустарников столичных парков, ждут в 12:00 в природном заказнике «Долина реки Сетунь».

Восточный округ

8 сентября в 12:00 в парке «Измайлово» пройдут тематические мастер-классы по изготовлению сувениров и поделок из природных материалов. Гостям также предложат порисовать на занятии «Москва в гармонии с природой» или сделать аквагрим «Живая природа».

Южный округ

Экологический праздник, приуроченный ко Дню города, отметят в Бирюлевском дендропарке 9 сентября. В программе — праздничный концерт, викторины для детей, мастер-класс по изготовлению поделок и аквагрим.

Юго-Западный округ

Эколого-просветительская площадка появится 9 сентября в Битцевском лесу. Москвичи познакомятся с животными и растениями особо охраняемых природных территорий ЮЗАО. В 12:00 стартуют тематические викторины, мастер-классы и занятие «Раскрась и запомни!».

В это же время гости зоны отдыха «Тропарёво» смогут принять участие в мастер-классе, проверить, насколько они хорошо знают историю района и о ландшафтном заказнике «Теплый Стан». Родителей и детей также приглашают принять участие в увлекательном квесте. Победителей спортивно-экологической игры ждут подарки.

Юго-Восточный округ

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В программе мероприятия — рисование на мольбертах, мастер-классы по изготовлению поделок из вторичных материалов, экологические игры и викторина. 9 сентября на территории вольерного комплекса парка «Кузьминки-Люблино» пройдет мероприятие «Краски осенней Москвы». Здесь соберутся все краски осенней Москвы. Вдохновившись красотой природы, гости праздника смогут изготовить себе на память яркие сувениры. Знания посетителей о городе проверят на викторине, а детям понравятся подвижные экологические игры и уроки рисования на мольбертах.

Зеленоград

Интерактивная игровая программа, которую подготовил к 9 сентября Крюковский лесопарк, познакомит горожан с обитателями лесов. В вольерном комплексе «Дом лани» в 12:00 начнутся «Живые игры», во время которых гости будут копировать повадки животных с помощью масок и театральных кукол. Им также предложат рассказать историю или стихотворение о зверях и получить за это поощрительный приз.

Кроме того, будет работать экологическая мастерская «Сказочный олень». Педагоги покажут, как можно украсить фигурку оленя из папье-маше или сшить авторскую игрушку в экостиле. В парке также пройдут тематические викторины и настольные экоигры.

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