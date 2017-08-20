Беларусь не попала в число стран-лидеров по смертности на дорогах

Источник: Ежедневник.by

По данным аналитической группы Corestone Corp, Украина является одним из лидеров в мире по уровню смертности в ДТП вместе с США, Россией, Грузией, Индией и Арменией, пишет Thinktanks.by.

Показатели смертности в Украине в 3−4 раза выше, чем в европейских странах, где уже существуют подобные ограничения скорости движения на дорогах в населенных пунктах.

По данным МВД Беларуси, в прошлом году в нашей стране в ДТП погиб 581 человек. То есть на дорогах у нас гибнет около 60 человек на 1 млн населения. К примеру, в Грузии этот показатель — 163 человека, а в России — 160.