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10:10 (мск), источник: ЕАН

Битва «Голоса Екатеринбурга» состоялась

Одной из самых красочных площадок минувшего Дня рождения Екатеринбурга стала Октябрьская площадь у Театра драмы, где развернулась музыкальная битва «Голоса Екатеринбурга», прошедшая в формате популярного телешоу.

Источник: http://eanews.ru

В конкурсе приняли участие певцы из трех возрастных групп: от 8 до 14 лет, от 15 до 23 и старше 24 лет. Они не просто поздравляли уральскую столицу с Днем города, но и боролись за ценный денежный приз.

Оценки ставило звездное жюри — Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Александр Пантыкин. Стоит отметить, что, как и в телешоу, зрители не просто слушали оценки жюри, но и сами могли решить судьбы участников с помощью СМС-голосования.

В начале шоу все участники программы хором исполнили «Свердловский вальс» («Если вы не бывали в Свердловске…») — одну из главных музыкальных визиток города. Как только конкурсная программа завершилась, на сцену вышла одна из судей шоу, певица Полина Гагарина — участница «Евровидения-2015», где она с песней A Million Voices заняла второе место в финале, уступив лишь участнику из Швеции.

Кроме этого хита она исполнила и другие популярные песни из своего репертуара, такие как «Танцуй со мной», «Стану солнцем», «Я не буду», «Спектакль окончен».

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