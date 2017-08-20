Президент Беларуси поздравил с юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского, сообщили БЕЛТА в
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского, сообщили БЕЛТА в
«Вами создано множество ярких, запоминающихся работ в кинематографе и театральном искусстве. Ваша плодотворная деятельность завоевала любовь зрительской аудитории и признание профессиональной общественности не только в России, но и за ее пределами», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Беларуси Андрея Кончаловского знают и ценят как мастера, глубоко увлеченного любимым делом, человека, неустанно стремящегося к покорению новых творческих вершин.
«Уверен, Ваша многогранная деятельность и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими народами», — подчеркнул Александр Лукашенко.