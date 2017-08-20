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10:03 (мск), источник: БЕЛТА

Президент Беларуси поздравил с юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Вами создано множество ярких, запоминающихся работ в кинематографе и театральном искусстве. Ваша плодотворная деятельность завоевала любовь зрительской аудитории и признание профессиональной общественности не только в России, но и за ее пределами», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси Андрея Кончаловского знают и ценят как мастера, глубоко увлеченного любимым делом, человека, неустанно стремящегося к покорению новых творческих вершин.

«Уверен, Ваша многогранная деятельность и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими народами», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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