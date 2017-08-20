Недоношенного малыша-фламинго обули в пинетки
Познакомьтесь со Сквишем, фламинго, который остался без семьи еще будучи яйцом.
Познакомьтесь со Сквишем, фламинго, который остался без семьи еще будучи яйцом.
Он был найден сотрудниками зоопарка в сингапурском парке птиц Джуронг. Яйцо согревали до тех пор, пока из него не вылупился птенец, передает Mashable.
Сквиш весил всего 90,5 г. Чтобы он набрал вес, его кормили специальной формулой, состоящей из яиц и мультивитаминов.
К сегодняшнему дню малыш набрал 1,2 кг (это норма). Но для того, чтобы развивать свои ноги, Сквиш должен совершать ежедневные короткие прогулки по парку.
Когда он не гуляет, Сквиш проводит время в комнате для отлучения от парка, привыкая к наружной температуре и узнавая, как питаться самостоятельно.
Ожидается, что птенец присоединится к стае фламинго в парке птиц «Джуронг», когда ему исполнится три месяца.