Рыцари пятого океана отмечают профессиональный праздник
Ежегодно в Беларуси каждое третье воскресенье августа отмечают День ВВС.
Ежегодно в Беларуси каждое третье воскресенье августа отмечают День ВВС.
МИНСК, 20 авг — Sputnik. Министр обороны Республики Беларусь
«Приветствую и поздравляю
Он выразил слова особой благодарности и признательности ветеранам
«Желаю вам счастья, благополучия, доброго здоровья, чистого неба, новых достижений в ратной службе и мирном труде на благо Республики Беларусь», — сказал Равков.
Накануне День ВВС отметили и в музее авиационной техники на аэродроме «Боровая».