Рыцари пятого океана отмечают профессиональный праздник

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров и ветеранов Военно-воздушных сил с Днем ВВС.

«Приветствую и поздравляю воинов-авиаторов и гражданский персонал с профессиональным праздником», — говорится в обращении министра.

Он выразил слова особой благодарности и признательности ветеранам Военно-воздушных сил и отметил, что современное поколение воинов ВВС суверенной Беларуси достойно продолжает славные боевые традиции своих героических предшественников.

«Желаю вам счастья, благополучия, доброго здоровья, чистого неба, новых достижений в ратной службе и мирном труде на благо Республики Беларусь», — сказал Равков.