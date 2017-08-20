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10:32 (мск), источник: БЕЛТА

Прием документов в учреждения профтехобразования завершается в Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается прием документов в учреждения профессионально-технического образования на дневную и вечернюю формы обучения, сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.

Источник: БЕЛТА

В учреждения профтехобразования планируется принять 29,9 тыс. человек, несколько меньше, чем в прошлом году. По данным Минобразования абитуриенты в этом году проявляют большую активность. Например, в Минской области и Минске количество поданных заявлений уже превышает контрольные цифры приема.

В белорусских профессионально-технических колледжах, училищах и профессиональных лицеях можно получить 251 профессию. В этом году будет начата подготовка по пяти новым профессиям: электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, оператор цифровой печати, кузовщик, изготовитель творога.

Самые востребованные у поступающей в лицеи и колледжи молодежи профессии — это оператор компьютерной графики, парикмахер, повар, кондитер, машинист крана, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, водитель автомобиля со специализацией «международные перевозки», профессии, которые относятся к железнодорожному транспорту.

Осенью, 1—10 октября, учреждения профессионально-технического образования будут принимать документы на заочное.

Ссузы закончили прием документов 16 августа.

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