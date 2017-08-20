Прием документов в учреждения профтехобразования завершается в Беларуси
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается прием документов в учреждения
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается прием документов в учреждения
В учреждения профтехобразования планируется принять 29,9 тыс. человек, несколько меньше, чем в прошлом году. По данным Минобразования абитуриенты в этом году проявляют большую активность. Например, в Минской области и Минске количество поданных заявлений уже превышает контрольные цифры приема.
В белорусских
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Осенью,
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