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10:46 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Жарко и без осадков — какую погоду ждать на следующей неделе в Краснодарском крае

Краснодар, 20 августа, KrasnodarMedia. Жители Краснодара по-прежнему будут «жариться» на августовском солнце — до 34 выше нуля в кубанской столице будет на предстоящей неделе. Более комфортной будет температура на черноморском побережье края — в среднем до 30 градусов выше нуля. Море теплое — в Сочи оно прогрелось до 26 градусов, сообщает ИА KrasnodarMedia.

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В Краснодаре в понедельник ожидается до 35 тепла. В оставшиеся дни недели температура воздуха будет держаться в пределах 32−34 выше нуля. В отдельные дни небо будет облачным. По утрам — 19−23 тепла. Осадков предварительно не прогнозируется.

В Анапе небо всю неделю будет преимущественно ясным, облака закроют небо лишь в среду и четверг. В начале недели до 30 тепла, в оставшиеся — до 28 выше нуля. По утрам на курорте воздух освежит прохлада — 18−21 выше нуля в утренние часы. Температура морской воды — 26 градусов выше нуля.

В Геленджике небо всю неделю будет ясным или малооблачным. До 30 выше нуля в понедельник и до 28 в оставшиеся дни недели. Море теплое — 26 выше нуля. Осадков предварительно не ожидается.

В Сочи в первые два дня недели — до 32 выше нуля. В оставшиеся дни температура воздуха составит 29 выше нуля. Небо преимущественно малооблачное. Море прогрелось до 28 выше нуля.

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