Россияне увидели необходимость в воспитании ребенка обоими родителями

Источник: РИА "Новости"

В ходе опроса, проведенного 29—30 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, каждый пятый (19%) россиянин впервые узнал, что, согласно законодательству, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может взять любой из родителей. Известна эта информация 81% респондентов.

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При этом если бы кто-то в окружении респондентов стал отцом и решил бы взять отпуск по уходу за ребенком, то 77% отнеслись бы к этому положительно, а 15% — отрицательно.

По данным социологов, большинство россиян (80%) считает, что в случае незапланированной беременности решение о том, рожать ребенка или нет, должно быть совместным. Еще 14% отдают его в руки женщины, 3% — в руки мужчины.