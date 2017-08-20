В этом году городу Унгены исполнилось 555 лет
В Унгенах накануне праздновали храм города. По этому случаю власти организовали грандиозный концерт.
В Унгенах накануне праздновали храм города. По этому случаю власти организовали грандиозный концерт.
В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента, а также зарубежные делегации.
Отпраздновав день города в кругу семьи, люди отправились на концерт.
«Настроение отличное, люди веселые, рады, что для нас организовали такой концерт».
«Супер, прекрасный праздник для нашего города».
«Приехали из Кишинева к маме, и чтобы быть рядом с моими земляками».
Жителей Унген поздравили министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, министр сельского хозяйства Василе Быткэ и депутат Виолетта Иванов.
«Поздравления прозвучали от имени парламента Молдовы и парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции, которую я имею честь возглавлять. Жителям Унген мы пожелали благосостояния, хлеба на столе, воссоединения семей, и чтобы дети оставались дома», — сказала депутат ДПМ Виоетта Иванов.
«Больше европейских проектов, экономических проектов, которые позволят создать много хорошо оплачиваемых рабочих мест, чтобы люди смогли реализовать свою мечту дома», — сообщил
На праздновании дня Унген побывали и зарубежные делегации из Латвии, Литвы, Украины, Польши и Румынии.
«Из 555-ти проектов один решили реализовать и мы, чтобы быть полезными нашим братьям на другом берегу реки Прут. Желаем им быть сплоченными, сильными, и все важные вопросы решать с высоко поднятой головой», — сказала мэр муниципия Регин, Румыния Мария Прекуп.
Завершился праздник фейерверком.