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10:35 (мск), источник: Publika.md

В этом году городу Унгены исполнилось 555 лет

В Унгенах накануне праздновали храм города. По этому случаю власти организовали грандиозный концерт.

Источник: Publika.md

В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента, а также зарубежные делегации.

Отпраздновав день города в кругу семьи, люди отправились на концерт.

«Настроение отличное, люди веселые, рады, что для нас организовали такой концерт».

«Супер, прекрасный праздник для нашего города».

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«Приехали из Кишинева к маме, и чтобы быть рядом с моими земляками».

Жителей Унген поздравили министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, министр сельского хозяйства Василе Быткэ и депутат Виолетта Иванов.

«Поздравления прозвучали от имени парламента Молдовы и парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции, которую я имею честь возглавлять. Жителям Унген мы пожелали благосостояния, хлеба на столе, воссоединения семей, и чтобы дети оставались дома», — сказала депутат ДПМ Виоетта Иванов.

«Больше европейских проектов, экономических проектов, которые позволят создать много хорошо оплачиваемых рабочих мест, чтобы люди смогли реализовать свою мечту дома», — сообщил вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык.

На праздновании дня Унген побывали и зарубежные делегации из Латвии, Литвы, Украины, Польши и Румынии.

«Из 555-ти проектов один решили реализовать и мы, чтобы быть полезными нашим братьям на другом берегу реки Прут. Желаем им быть сплоченными, сильными, и все важные вопросы решать с высоко поднятой головой», — сказала мэр муниципия Регин, Румыния Мария Прекуп.

Завершился праздник фейерверком.

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