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10:50 (мск), источник: Моя Планета

На Марс отправят микробов, которые должны сделать планету пригодной для жизни

НАСА придумало способ накачать кислородом атмосферу Марса — эксперимент будет проведен, когда следующий робот прибудет на красную планету в 2020 году.

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фотографий
13
фотографий

Ученые отправят туда микроорганизмы — возможно, водоросли или бактерии — в ходе миссии «Ровер 2020» в попытке создать воздух, пригодный для потребления человеком, передает Independent.

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По задумке микроорганизмы найдут питательные вещества в марсианской почве, а кислород будут выделять в качестве побочного продукта.

Если эксперимент будет удачным, таким образом на Марсе смогут получать кислород для людей и в качестве ракетного топлива для вылета на Землю. Это станет важным шагом на пути к превращению Марса в пригодную для обитания человеческих колоний планету.

Атмосфера Марса содержит только 0,13% кислорода по сравнению с 21% на Земле.

У американских ученых также есть планы построить магнитный щит вокруг Марса и установить на планете ядерный реактор.

Кроме того, они надеются запустить космическую станцию вблизи Луны, которая могла бы послужить отправной точкой для миссий в другие концы солнечной системы.

Ранее свои грандиозные планы по колонизации Марса озвучивал основатель и глава корпорации SpaceX Илон Маск.

Марс для взрослых: как будет идти колонизация?
Во время загрузки произошла ошибка.
5 июня© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Сергей Костенко
Так они его - постоянно наводят...
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