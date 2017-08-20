В Беларуси к началу учебного года запланировано открытие шести новых детских садов на 1120 мест

Источник: AP 2017

Среди новостроек этого лета — пристройка на 80 мест к зданию яслей-сада в Бресте, детсад на 200 мест в микрорайоне Заднепровье-5 Орши, детский сад на 190 мест в Островце, два детсада по 230 мест в каждом в Столбцах и Жодино, а также ясли-сад на 190 мест в минском микрорайоне Каменная Горка-4.

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Кроме того, до конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще четырех учреждений дошкольного образования на 695 мест. Всего же (с учетом открытых в первом полугодии) сеть УДО в нынешнем году пополнят 16 новых объектов.

Особое внимание уделяется обеспечению шаговой доступности детских садов. Планом мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования предусмотрено в 2017—2020 годах строительство 57 учреждений дошкольного образования (УДО) на 10 900 мест, размещение 11 УДО на 247 мест на первых этажах жилых зданий при строительстве в микрорайонах-новостройках, создание 285 групп кратковременного пребывания на 3 420 мест, открытие 5 УДО на 60 мест во встроенно-пристроенных или пристроенных к жилым домам помещениях (семейные детские сады), 5 УДО частной формы собственности.