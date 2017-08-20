Пропавшая в Туапсе 16-летняя девушка из Башкирии найдена
Беглянка вышла на связь сама.
Беглянка вышла на связь сама.
Пропавшая в лагере в Туапсе 16-летняя Лада К. вышла на связь с следователями, — сообщает портал «Кубань24». Сообщается, что с девушкой все в порядке и она в безопасности.
Оказалось, что причина исчезновения девушки из Башкирии весьма проста.
— Лада сама позвонила следователям. Сейчас она находится у родственников в Уфе, — рассказали в Следкоме Краснодарского края.
Вот только остается непонятным то, как девушка без денег оказалась за больше чем за две тысячи километров от места, где она видели в последний раз.