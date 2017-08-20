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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшая в Туапсе 16-летняя девушка из Башкирии найдена

Беглянка вышла на связь сама.

Пропавшая в лагере в Туапсе 16-летняя Лада К. вышла на связь с следователями, — сообщает портал «Кубань24». Сообщается, что с девушкой все в порядке и она в безопасности.

Оказалось, что причина исчезновения девушки из Башкирии весьма проста.

— Лада сама позвонила следователям. Сейчас она находится у родственников в Уфе, — рассказали в Следкоме Краснодарского края.

Вот только остается непонятным то, как девушка без денег оказалась за больше чем за две тысячи километров от места, где она видели в последний раз.

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