Пропавшая в Туапсе 16-летняя девушка из Башкирии найдена

Пропавшая в лагере в Туапсе 16-летняя Лада К. вышла на связь с следователями, — сообщает портал «Кубань24». Сообщается, что с девушкой все в порядке и она в безопасности.

Оказалось, что причина исчезновения девушки из Башкирии весьма проста.

— Лада сама позвонила следователям. Сейчас она находится у родственников в Уфе, — рассказали в Следкоме Краснодарского края.