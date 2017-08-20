Как найти в Молдове подходящего мужа: советы психолога

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Подсчитано: в разных странах мира от 15 до 40% населения — это одинокие люди. Точной статистики по Молдове нет, однако судя по тому, что у нас женщин на 136 тысяч больше, чем мужчин, можно также сделать вывод, что для тысяч молдаван одиночество остается проблемой номер один.

«Волшебной таблетки от одиночества нет», — говорит психолог-консультант Людмила Семина-Гицу, но есть несколько советов, которые помогут найти подходящего спутника жизни.

Повысить свою стоимость на «брачном рынке»

Прежде всего, говорит собеседница Sputnik, необходимо объективно оценить себя и начать предпринимать активные действия по повышению своей условной стоимости на «рынке брака». Этому могут способствовать совершенно разные действия, которые, впрочем, служат одной цели — самосовершенствованию.

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«Это бучение, это новые возможности на работе, это новый имидж и образ — можно банально поменять прическу или обновить гардероб, и это уже даст дополнительные очки на рынке брака», — советует психолог.

Провести ревизию взглядов

Вторым немаловажным шагом на пути к удачному знакомству является ревизия установок, данных в детстве. Часто внушения родителей, сделанные в детском возрасте, становятся барьером, через который уже взрослый человек не может переступить. К примеру, мой муж должен быть из состоятельной семьи, моя жена должна быть девственницей и так далее. «Надо пересмотреть установки», — советует Людмила Семина-Гицу.

«Вы должны разобраться в том, что из оставленного вам в наследство от родителей для вас важно или не важно. И, исходя из этого, выстраивать портрет идеального партнера», — говорит она.

Определить мужчину своей мечты

Нужно четко понимать, какого человека вы хотите видеть рядом, представить с ним свою жизнь через 20 лет и то, с каким человеком вы хотите прожить эти годы. Речь идет о психологических чертах, качествах характера и, конечно, о внешности партнера, потому что внешность — самый простой способ определить подходит человек или нет.

Сложнее с оценкой внутреннего мира, а это дело тонкое, говорит психолог. Если вы считаете, что спутник должен быть заботливым, то нужно определиться с тем, что такое забота, потому что забота может и задушить. Если вы считаете, что что у мужчины вашей мечты должно быть хорошее чувство юмора, то нельзя забывать о сарказме и черном юморе, жертвами которых со временем можете стать вы сами. Если вы считаете, что человек должен вести здоровый образ жизни, то под эту категорию могут попасть строгие вегетарианцы, которые к тому же не пьют ни грамма алкоголя.

«Нужно четко понимать, какой человек будет комфортен и относительно этого задать для мозга спектр параметров. Наш мозг устроен таким образом, что нам нужно иметь сформулированный запрос: мне нужен высокий блондин с голубыми глазами, который дарит цветы каждую пятницу. Когда у нас есть определенная картинка в голове, начинается поисковая деятельность мозга, который определяет людей под эти фильтры, убирая неподходящих из поля зрения», — отметила эксперт, подчеркнув, что во главу угла должны быть поставлены внутренние качества партнера и только потом внешние.

Выстраивая образ мужчины своей мечты, важно не переборщить. Для этого вернитесь к пункту номер один: оцените свою реальную стоимость на «рынке брака».

Долой вечную девочку с розовым бантиком

Любителей вечных девочек с широко раскрытыми глазенками, в наше жестокое время борьбы за выживание становится все меньше. Женская инфантильность, увы, не в почете у мужчин, предупреждает Людмила Семина-Гицу.

«Если вы маленькая капризная девочка, которой нужно, чтобы мужчина ее постоянно холил и лелеял, то вероятность найти такого партнера стремится к нулю. Потому что мужчины тоже хотят, чтобы девочка была для них мамочкой, которая всегда им сочувствует, принимает, понимает и жалеет», — отметила она.