Погода резко изменится 21 августа в центральных районах Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 21 августа по восточной половине Гомельской и Могилевской областей максимальная температура воздуха достигнет 30−33 градуса, а в центральных районах республики ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью по западной половине страны, днем — на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, в ночные часы в отдельных районах возможны сильные дожди. Ветер будет северо-западный, умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 12−18 градусов выше нуля, по востоку — до плюс 21 градуса. Днем столбик термометра поднимется до 16−22 градусов тепла, по востоку республики температура воздуха будет 23−29, по восточной половине Могилевской и Гомельской областей — 30−33 градуса со знаком плюс.