Погода резко изменится 21 августа в центральных районах Беларуси

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 21 августа по восточной половине Гомельской и Могилевской областей максимальная температура воздуха достигнет 30−33 градуса, а в центральных районах республики ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по западной половине страны, днем — на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, в ночные часы в отдельных районах возможны сильные дожди. Ветер будет северо-западный, умеренный, при грозах порывистый.