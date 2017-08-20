Осень с ливнями придет в столичный регион на следующей неделе

Источник: РИАМО

РИАМО — 20 авг. Ливневые дожди и понижение температуры до плюс 20 градусов ожидается в Москве и Подмосковье на следующей неделе, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Понедельник на фоне повышенного атмосферного давления из последних сил поддержит эстафету знойного лета. В предстоящую ночь в столице плюс 17−19 градусов, в Подмосковье плюс 15−20 градусов. Днем в мегаполисе 29−31 градус, по области плюс 27−32 градуса», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что уже во вторник в Московский регион нагрянут массивы дождевых облаков и прохладный воздух. В столице плюс 26−28 градусов, по области 24−29. В среду погода продолжит портиться, будут преобладать ливневые дожди, местами грозы. Температура продолжит понижаться до плюс 23−25 градусов в Москве и до плюс 21−26 по области.

«В четверг пройдет холодный атмосферный фронт, прошумят ливневые дожди. Столбики термометров окажутся ниже нормы, и уже почувствуется первое дыхание осени. В Москве плюс 16−18 градусов, по области плюс 15−20 градусов», — подчеркнул синоптик.