Артисты Большого театра выступят на крыше музея в Парке Горького
Перфоманс будет посвящен исследованию пограничных состояний между блаженством и страданием.
Перфоманс будет посвящен исследованию пограничных состояний между блаженством и страданием.
Артисты Большого театра представят перфоманс «Ад и рай внутри человека» под
Перфоманс будет посвящен исследованию пограничных состояний между блаженством и страданием. Авторы перформанса хотят развеять стереотип, что рай и ад — это два полярных мира и доказать, что оба состояния не только не исключают друг друга, но и вполне органично уживаются вместе.
На вопросы, что такое ад, грех и наказание артисты ответят языком экспрессивной пластики под эксклюзивный