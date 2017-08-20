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12:33 (мск), источник: Мослента

Артисты Большого театра выступят на крыше музея в Парке Горького

Перфоманс будет посвящен исследованию пограничных состояний между блаженством и страданием.

Источник: РИА "Новости"

Артисты Большого театра представят перфоманс «Ад и рай внутри человека» под диджей-сет в стиле клубного техно-рейва на крыше музея Парка Горького в воскресенье, 21 августа. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы mos.ru.

Перфоманс будет посвящен исследованию пограничных состояний между блаженством и страданием. Авторы перформанса хотят развеять стереотип, что рай и ад — это два полярных мира и доказать, что оба состояния не только не исключают друг друга, но и вполне органично уживаются вместе.

На вопросы, что такое ад, грех и наказание артисты ответят языком экспрессивной пластики под эксклюзивный диджей-сет в стиле клубного техно-рейва. Начало перформанса в 21:00.

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