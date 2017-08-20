В Башкирии короновали «Красу Башкортостана-2017»
Вчера в столице Башкирии короновали очередную красотку в конкурсе «Краса Башкортостана-2017». Конкурс республиканского масштаба проводится во второй раз.
Вчера в столице Башкирии короновали очередную красотку в конкурсе «Краса Башкортостана-2017». Конкурс республиканского масштаба проводится во второй раз.
В этом году участники съехались из разных концов региона — из Баймака, Нефтекамска, Белорецка, Ишимбая, Дюртюлей, Сибая и других городов.
В рамках подготовки к конкурсу участницы реализовали благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу» и собрали большое количество канцелярских товаров, которые будут переданы детским домам Уфы.
«Красой Башкортостана — 2017» была признана уроженка города Баймак Раушания Искужина.