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13:44 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде в ближайшие дни будет жарко и дождливо

Синоптики Волгоградского ЦГМС обещают дождь с грозой 21 августа в Волгограде и по области, сообщает ВДТВ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 73% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде дождь начнется вечером 20 августа и прекратится ночью 21-ого. Днем 21-ого осадков не ожидается, порывистый ветер до 15 метров в секунду, температура ночью +20…+22ºС, днем +33…+35ºС. По области днем воздух прогреется до +37ºС.

Не будет осадков и 22 августа. Днем ветер юго-восточный порывистый до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет +37ºС, ночью — не выше +22ºС. В районах области столбик термометра поднимется до +38ºС.

23 августа по области и в Волгограде утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +21…+23ºС, местами — до +15ºС, днем +35…+37ºС.

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