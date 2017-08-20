В Волгограде в ближайшие дни будет жарко и дождливо
Синоптики Волгоградского ЦГМС обещают дождь с грозой 21 августа в Волгограде и по области, сообщает ВДТВ.
Синоптики Волгоградского ЦГМС обещают дождь с грозой 21 августа в Волгограде и по области, сообщает ВДТВ.
В Волгограде дождь начнется вечером 20 августа и прекратится ночью 21-ого. Днем 21-ого осадков не ожидается, порывистый ветер до 15 метров в секунду, температура ночью +20…+22ºС, днем +33…+35ºС. По области днем воздух прогреется до +37ºС.
Не будет осадков и 22 августа. Днем ветер
23 августа по области и в Волгограде утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер