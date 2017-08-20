В Волгограде в ближайшие дни будет жарко и дождливо

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде дождь начнется вечером 20 августа и прекратится ночью 21-ого. Днем 21-ого осадков не ожидается, порывистый ветер до 15 метров в секунду, температура ночью +20…+22ºС, днем +33…+35ºС. По области днем воздух прогреется до +37ºС.

Не будет осадков и 22 августа. Днем ветер юго-восточный порывистый до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет +37ºС, ночью — не выше +22ºС. В районах области столбик термометра поднимется до +38ºС.