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13:16 (мск), источник: Индикатор

Антибактериальные средства впитываются с молоком матери

Грудное молоко, которое состоит из смеси белков, жиров и сахаров, соотношение которых способно меняться, помогает защитить детей от бактериальных инфекций.

Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского химического общества в Вашингтоне.

В предыдущих исследованиях ученые пытались выявить антибактериальные свойства белка, содержащегося в молоке. Теперь биохимики из Университета Вандербильта решили сосредоточиться на поиске антибактериальных свойств сахаров. Оказалось, что некоторые углеводы обладают такими характеристиками, и, более того, повышают эффективность антибактериальных белков.

В отличие от большинства антибиотиков содержащееся в грудном молоке вещество, действующее против бактерий группы B. Streptococcus, нетоксично. Бактерии этой группы не вызывают никаких симптомов у беременных женщин, но у младенцев они могут послужить причиной пневмонии и сепсиса, которые иногда заканчиваются летальным исходом.

В ходе работы исследователи собирали углеводы, известные как олигосахариды, из донорского молока, и анализировали его с помощью метода масс-спектрометрии. К идентифицированным биомолекулам добавили стрептококковые культуры. Выяснилось, что некоторые олигосахариды напрямую убивают бактерии, а также разрушают биопленки, с помощью которых бактерии защищаются от окружающей среды.

Из пяти собранных образцов сахара одного образца убили практически целую колонию стрептококков, еще три образца были менее активны. В последующих экспериментах ученые использовали дополнительные образцы: из двадцати два убили бактерии и разрушили их оболочку, четыре разрушили биопленки и еще две уничтожили бактерии без повреждений их оболочки.

Ученые предполагают, что сахара, содержащиеся в грудном молоке, могут стать потенциальным компонентом терапии и у взрослых, и у детей.

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