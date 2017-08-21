Антибактериальные средства впитываются с молоком матери

Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского химического общества в Вашингтоне.

В предыдущих исследованиях ученые пытались выявить антибактериальные свойства белка, содержащегося в молоке. Теперь биохимики из Университета Вандербильта решили сосредоточиться на поиске антибактериальных свойств сахаров. Оказалось, что некоторые углеводы обладают такими характеристиками, и, более того, повышают эффективность антибактериальных белков.

В отличие от большинства антибиотиков содержащееся в грудном молоке вещество, действующее против бактерий группы B. Streptococcus, нетоксично. Бактерии этой группы не вызывают никаких симптомов у беременных женщин, но у младенцев они могут послужить причиной пневмонии и сепсиса, которые иногда заканчиваются летальным исходом.

В ходе работы исследователи собирали углеводы, известные как олигосахариды, из донорского молока, и анализировали его с помощью метода масс-спектрометрии. К идентифицированным биомолекулам добавили стрептококковые культуры. Выяснилось, что некоторые олигосахариды напрямую убивают бактерии, а также разрушают биопленки, с помощью которых бактерии защищаются от окружающей среды.

Из пяти собранных образцов сахара одного образца убили практически целую колонию стрептококков, еще три образца были менее активны. В последующих экспериментах ученые использовали дополнительные образцы: из двадцати два убили бактерии и разрушили их оболочку, четыре разрушили биопленки и еще две уничтожили бактерии без повреждений их оболочки.