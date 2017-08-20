Очередной свадебный кортеж нарушил ПДД в Каскелене

Источник: Informburo.kz

Очередной свадебный кортеж, нарушивший ПДД, попал в объектив видеорегистратора одной из машин в Каскелене. Гости ехали, высунувшись из окон авто, сообщает patrul.kz.

Действие происходит на центральных улицах Каскелена. Автора ролика смутило, что участники кортежа практически полностью высовывались из транспортных средств. Причём вели себя так пассажиры трёх главных машин кортежа.

Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей. При этом одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.

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