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13:44 (мск), источник: Informburo.kz

Очередной свадебный кортеж нарушил ПДД в Каскелене

В кадр видеорегистратора попали участники свадебного кортежа, которые ехали, высунувшись из машин. Одно авто замечено без государственных номерных знаков.

Источник: Informburo.kz

Очередной свадебный кортеж, нарушивший ПДД, попал в объектив видеорегистратора одной из машин в Каскелене. Гости ехали, высунувшись из окон авто, сообщает patrul.kz.

Действие происходит на центральных улицах Каскелена. Автора ролика смутило, что участники кортежа практически полностью высовывались из транспортных средств. Причём вели себя так пассажиры трёх главных машин кортежа.

Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей. При этом одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.

Во время загрузки произошла ошибка.

18 августа свадебный кортеж в Темиртау возмутил участников дорожного движения неадекватной ездой. Машины ехали по дороге зигзагом, нарушая правила и преграждая путь другим авто.

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