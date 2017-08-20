Битву на Немиге показали в Суле
Гости фестиваля увидели, как захватывали Минск в 1067 году, как горел драккар и как сражались за путь «из варяг в греки».
Гости фестиваля увидели, как захватывали Минск в 1067 году, как горел драккар и как сражались за путь «из варяг в греки».
МИНСК, 20 авг — Sputnik. Фестиваль «Путь викингов» проходит в парке истории Сула
Фестиваль состоял из двух тематических блоков:
Главным событием фестиваля стала историческая реконструкция по мотивам битвы на Немиге. Организаторы до последнего держали в секрете, что именно они хотят показать зрителю. Как оказалось, — собственное видение битвы. Да, Минск был фактически взят и сильно пострадал, но по замыслу реконструкции в Суле, войска Полоцкого княжества минского гарнизона, те воины, которые прибыли на территорию современной Беларуси, смогли отбросить киевлян обратно.
«В рамках фестиваля мы немного переосмыслили историю и немного перевернули ее на свой лад. Это не достоверная реконструкция битвы на Немиге. Это, скорее, по мотивам того легендарного события, которое связано с первым упоминанием о нашей столице — городе Минске. Понятно, что битва на Немиге состоялась в тот момент, когда были достаточно напряженные отношения между Киевом и Новгородом. И как раз здесь мы наблюдали приход киевского князя к Минску», — рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля «Путь викингов» Александр Рак.
Организаторы немного изменили историю, переиграли ее и сделали очень зрелищной — была и высадка с драккара, и горело поселение, и даже загорелся один из драккаров.
На фестивале работали две концертные площадки. Одна из них размещалась прямо в городе ремесленников, что максимально приближало гостей к эпохе раннего средневековья. Посетители пели песни вместе с музыкантами, участвовали в
Но время от времени все внимание гостей перемещалось к площадке шотландских горцев, которые громким выстрелом объявляли о своем очередном выступлении. Кстати, все поединки у шотландцев настоящие, а не постановочные.
«Мы тренируемся — вы не поверите, где — на девятиэтажном здании, на которое боятся залазить для того, чтобы побороть в себе страх. Если ты преодолеешь страх упасть, то потом сможешь драться
После реконструкции битвы на Немиге началась концертная программа — на сцене фестиваля выступили
В субботу состоялась ключевая часть мероприятия, сегодня зрителей ждут скандинавские игры и показательные сражения рыцарей.
Организаторы обещают, что в следующем году посетители фестиваля увидят продолжение истории о Всеславе Чародее.
«Фестиваль из года в год имеет развитие во времени, можно сказать, что представляет собой фестивальный сериал. Если в прошлом году мы посвятили фестиваль основанию поселения на берегах реки Сула, то в этом году нами была выбрана тема битвы на Немиге. То есть, по нашей легенде, отряд из этого поселения участвовал непосредственно в событиях, которые происходили на берегах реки Немига. В следующем году мы продолжим рассказ об этой истории», — рассказал Александр Рак.