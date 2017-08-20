Битву на Немиге показали в Суле

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Фестиваль «Путь викингов» проходит в парке истории Сула 19—20 августа и посвящен пути из «варяг в греки», который проходил в эпоху раннего средневековья через территорию современной Беларуси.

Фестиваль состоял из двух тематических блоков: военно-исторической реконструкции и концертной программы.

Главным событием фестиваля стала историческая реконструкция по мотивам битвы на Немиге. Организаторы до последнего держали в секрете, что именно они хотят показать зрителю. Как оказалось, — собственное видение битвы. Да, Минск был фактически взят и сильно пострадал, но по замыслу реконструкции в Суле, войска Полоцкого княжества минского гарнизона, те воины, которые прибыли на территорию современной Беларуси, смогли отбросить киевлян обратно.

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«В рамках фестиваля мы немного переосмыслили историю и немного перевернули ее на свой лад. Это не достоверная реконструкция битвы на Немиге. Это, скорее, по мотивам того легендарного события, которое связано с первым упоминанием о нашей столице — городе Минске. Понятно, что битва на Немиге состоялась в тот момент, когда были достаточно напряженные отношения между Киевом и Новгородом. И как раз здесь мы наблюдали приход киевского князя к Минску», — рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля «Путь викингов» Александр Рак.

Организаторы немного изменили историю, переиграли ее и сделали очень зрелищной — была и высадка с драккара, и горело поселение, и даже загорелся один из драккаров.

На фестивале работали две концертные площадки. Одна из них размещалась прямо в городе ремесленников, что максимально приближало гостей к эпохе раннего средневековья. Посетители пели песни вместе с музыкантами, участвовали в мастер-классах по средневековым танцам.

Но время от времени все внимание гостей перемещалось к площадке шотландских горцев, которые громким выстрелом объявляли о своем очередном выступлении. Кстати, все поединки у шотландцев настоящие, а не постановочные.

«Мы тренируемся — вы не поверите, где — на девятиэтажном здании, на которое боятся залазить для того, чтобы побороть в себе страх. Если ты преодолеешь страх упасть, то потом сможешь драться по-настоящему. Да, это жестоко, но зато интересно», — рассказал основатель шотландской пехоты в Беларуси Александр Шоть.

После реконструкции битвы на Немиге началась концертная программа — на сцене фестиваля выступили фолк-метал группы из Беларуси, России и Украины.

В субботу состоялась ключевая часть мероприятия, сегодня зрителей ждут скандинавские игры и показательные сражения рыцарей.

Организаторы обещают, что в следующем году посетители фестиваля увидят продолжение истории о Всеславе Чародее.