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18:30 (мск), источник: ИА REGNUM

День города в Екатеринбурге: кошечки, кошечки и кошечки…

Городские власти организовали множество праздничных площадок, но не успели отремонтировать тротуары проспекта Ленина ко Дню города.

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37
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37
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Екатеринбург отпраздновал 294 годовщину со дня основания города. Торжественный день традиционно проходит в третью субботу августа, и в 2017 году основные праздничные мероприятия состоялись 19 числа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В День города жителям и гостям Екатеринбурга была предложена большая праздничная программа. В городе работали несколько концертных площадок, было организовано множество культурных и развлекательных мероприятий. В первую половину дня на проспекте Ленина работала ретро-выставка советских автомобилей, автобусов и специальной техники. Для юных горожан был открыт «Детский квартал». Также екатеринбуржцы и гости города могли посетить исторические и тематические мероприятия. Кроме того, в день города прошла международная выставка кошек — «Городские кошки».

Источник: ИА REGNUM

Отметим, что ремонт тротуаров на некоторых участках проспекта Ленина не был завершён, а вот развязка проспект Ленина — улица Татищева была открыта. По окончании основных мероприятий в Екатеринбурге состоялся праздничный фейерверк. По окончании праздника выезжающие на автомобилях горожане встали в «пробки», а техника коммунальных служб стояла наизготовку, чтобы начать работу по уборке города после торжественных мероприятий.

Источник: ИА REGNUM

Добавим, что центральный район города в целях безопасности был перекрыт техникой, чтобы исключить проникновение автомобилей на наполненные отдыхающими центральные улицы Екатеринбурга.

Напомним, что Екатеринбург был основан в 1723 году. В 1878 году в Екатеринбурге была построена первая в Российской империи железная дорога Екатеринбург — Пермь. После революции 1917 года Екатеринбург становится центром Екатеринбургской губернии, а в 1923 году — главным административным городом Уральской области. В 1924 году город был переименован в Свердловск, а в 1991 году Свердловск переименовали в Екатеринбург.

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