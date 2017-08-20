День города в Екатеринбурге: кошечки, кошечки и кошечки…
Городские власти организовали множество праздничных площадок, но не успели отремонтировать тротуары проспекта Ленина ко Дню города.
Городские власти организовали множество праздничных площадок, но не успели отремонтировать тротуары проспекта Ленина ко Дню города.
Екатеринбург отпраздновал 294 годовщину со дня основания города. Торжественный день традиционно проходит в третью субботу августа, и в 2017 году основные праздничные мероприятия состоялись 19 числа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В День города жителям и гостям Екатеринбурга была предложена большая праздничная программа. В городе работали несколько концертных площадок, было организовано множество культурных и развлекательных мероприятий. В первую половину дня на проспекте Ленина работала
Отметим, что ремонт тротуаров на некоторых участках проспекта Ленина не был завершён, а вот развязка проспект Ленина — улица Татищева была открыта. По окончании основных мероприятий в Екатеринбурге состоялся праздничный фейерверк. По окончании праздника выезжающие на автомобилях горожане встали в «пробки», а техника коммунальных служб стояла наизготовку, чтобы начать работу по уборке города после торжественных мероприятий.
Добавим, что центральный район города в целях безопасности был перекрыт техникой, чтобы исключить проникновение автомобилей на наполненные отдыхающими центральные улицы Екатеринбурга.
Напомним, что Екатеринбург был основан в 1723 году. В 1878 году в Екатеринбурге была построена первая в Российской империи железная дорога Екатеринбург — Пермь. После революции 1917 года Екатеринбург становится центром Екатеринбургской губернии, а в 1923 году — главным административным городом Уральской области. В 1924 году город был переименован в Свердловск, а в 1991 году Свердловск переименовали в Екатеринбург.