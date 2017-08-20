МОН РК: Торжественные линейки пройдут 2 сентября
В связи с праздниками, которые будут отмечаться 30 августа и 1 сентября, торжества, посвященные дню знаний, пройдут 2 сентября во всех школах.
В связи с праздниками, которые будут отмечаться 30 августа и 1 сентября, торжества, посвященные дню знаний, пройдут 2 сентября во всех школах.
Торжества, посвященные дню знаний, пройдут во всех школах Казахстана 2 сентября, сообщает NUR.KZ.
О переносе линейки сообщило на официальной странице в Facebook МОН РК.
«В связи с праздниками, которые будут отмечаться 30 августа и 1 сентября, торжества, посвященные дню знаний, пройдут 2 сентября во всех школах», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в этом году первый день праздника