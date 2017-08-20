Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
CМИ поведали о крупной задолженности перед Минобороны Украины
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Редкое фото: дочь Тины Канделаки с Владимиром Путиным в Крыму
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
1070 годовщина независимости Индии
19:38 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусов нет среди пострадавших от взрыва в Дамаске

Боевики выпустили по выставочному комплексу минометный снаряд, который взорвался у главного входа. По предварительной информации, четыре человека погибли и столько же получили ранения.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов среди пострадавших от взрыва в Дамаске нет. Такая информация озвучена в эфире ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Читайте также
Битву на Немиге показали в Суле

Боевики выпустили по выставочному комплексу минометный снаряд, который взорвался у главного входа. По предварительной информации, четыре человека погибли и столько же получили ранения.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев отметил, что никто из белорусских участников выставки не пострадал. «Некоторые работают на местах, ведут переговоры, планируем продолжить участие. Военное руководство уверяет, что эта акция разовая и что в настоящее время угрозы устранены. Выставка продолжает работу», — сказал он.

Как уже сообщалось БЕЛТА, Дамасская международная ярмарка организуется с 1954 года и является одной из старейших в ближневосточном регионе. Однако последние шесть лет выставка не проводилась из-за неспокойной обстановки в регионе. В этом году Damascus International Fair открылась 17 августа и продлится 10 дней, в ней принимают участие около 2 тыс. делегаций. Здесь представлены машины, оборудование, спецтехника, стройматериалы, товары народного потребления и образцы пищевой промышленности. Среди участников — пять белорусских предприятий-экспортеров (ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ- холдинг», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «МТЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», а также производитель мебели медицинского назначения и мебели для дома ОАО «Ольса»).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Фото Николая Лукашенко опубликовано в СМИ: мальчик едет в плацкартном вагон
Яблочный Спас: народные приметы и традиции
Суд отказался арестовывать отправленные в Крым турбины Siemens
Президент Сирии назвал Эрдогана политическим нищим
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол Чарльзу
Автомобиль въехал в толпу людей в Бельгии
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Проект переноса столицы России передали в Минэкономразвития
Спорт
Что со «Спартаком»? Ждем ответов от Карреры Задаем главному тренеру красно-белых вопросы по итогам провального старта
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь