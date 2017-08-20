Белорусов нет среди пострадавших от взрыва в Дамаске
Боевики выпустили по выставочному комплексу минометный снаряд, который взорвался у главного входа. По предварительной информации, четыре человека погибли и столько же получили ранения.
Боевики выпустили по выставочному комплексу минометный снаряд, который взорвался у главного входа. По предварительной информации, четыре человека погибли и столько же получили ранения.
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов среди пострадавших от взрыва в Дамаске нет. Такая информация озвучена в эфире ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Боевики выпустили по выставочному комплексу минометный снаряд, который взорвался у главного входа. По предварительной информации, четыре человека погибли и столько же получили ранения.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев отметил, что никто из белорусских участников выставки не пострадал. «Некоторые работают на местах, ведут переговоры, планируем продолжить участие. Военное руководство уверяет, что эта акция разовая и что в настоящее время угрозы устранены. Выставка продолжает работу», — сказал он.
Как уже сообщалось БЕЛТА, Дамасская международная ярмарка организуется с 1954 года и является одной из старейших в ближневосточном регионе. Однако последние шесть лет выставка не проводилась