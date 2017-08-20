Белорусов нет среди пострадавших от взрыва в Дамаске

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев отметил, что никто из белорусских участников выставки не пострадал. «Некоторые работают на местах, ведут переговоры, планируем продолжить участие. Военное руководство уверяет, что эта акция разовая и что в настоящее время угрозы устранены. Выставка продолжает работу», — сказал он.

Как уже сообщалось БЕЛТА, Дамасская международная ярмарка организуется с 1954 года и является одной из старейших в ближневосточном регионе. Однако последние шесть лет выставка не проводилась из-за неспокойной обстановки в регионе. В этом году Damascus International Fair открылась 17 августа и продлится 10 дней, в ней принимают участие около 2 тыс. делегаций. Здесь представлены машины, оборудование, спецтехника, стройматериалы, товары народного потребления и образцы пищевой промышленности. Среди участников — пять белорусских предприятий-экспортеров (ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ- холдинг», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «МТЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», а также производитель мебели медицинского назначения и мебели для дома ОАО «Ольса»).