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18:53 (мск), источник: Newtimes.kz

Опасная езда участников свадебного кортежа в Каскелене попала на видео

Участники свадебного кортежа снова нарушают ПДД. Опасная езда попала в объектив видеорегистратора случайного свидетеля, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Участники свадебного кортежа в городе Каскелен ездили по центральным улицам и создавали аварийную ситуацию на дороге.

Молодые люди не просто катались в колонне нарядно оформленных машин, а высунувшись и едва не вываливаясь из окон трех автомобилей, громогласно оповещали каскеленцев о своей вечеринке.

Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей. На видео видно, что одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.

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