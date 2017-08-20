Опасная езда участников свадебного кортежа в Каскелене попала на видео

Источник: Newtimes.kz

Участники свадебного кортежа в городе Каскелен ездили по центральным улицам и создавали аварийную ситуацию на дороге.

Молодые люди не просто катались в колонне нарядно оформленных машин, а высунувшись и едва не вываливаясь из окон трех автомобилей, громогласно оповещали каскеленцев о своей вечеринке.

Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей. На видео видно, что одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.