В соцсетях высмеяли, как в Бельцах наносят разметку чёрной краской

Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на видео, оставив шутливые комментарии. Один предположил, что именно так власти готовятся к встрече Софии Ротару, а рабочие демонстрируют, что они мастера своего дела. Другой высказал предположение, что разметку скоро будут чертить на дорогах мелом. Еще кто-то заметил, что это будет разметка с эффектом три-дэ, и что скоро начнут красить и траву.



Директор предприятия «Друмурь-Бэлць» объяснил, что разметку на улице, которую сняли на видео, наносила частная компания, с которой Госадминистрация дорог заключила контракт.



Недавно PUBLIKA TV сняла репортаж об отсутствии дорожной разметки в Бельцах. Люди жаловались, что краска смывается меньше, чем через месяц. Местные власти сообщают, что в этом году для нанесения разметки было выделено 600 тысяч леев.