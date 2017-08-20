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20 августа, источник: Publika.md

В соцсетях высмеяли, как в Бельцах наносят разметку чёрной краской

Дорожную разметку в Бельцах сначала наносят, а потом закрашивают при помощи валика.

Источник: Publika.md

Скурпулезную работу дорожных служб снял на камеру житель города и выложил кадры в интернет. Как прокомментировал сюжет сам очевидец, изначально разметку нанесли неправильно, поэтому ее стали корректировать, используя черную краску.

Интернет-пользователи мгновенно отреагировали на видео, оставив шутливые комментарии. Один предположил, что именно так власти готовятся к встрече Софии Ротару, а рабочие демонстрируют, что они мастера своего дела. Другой высказал предположение, что разметку скоро будут чертить на дорогах мелом. Еще кто-то заметил, что это будет разметка с эффектом три-дэ, и что скоро начнут красить и траву.

Директор предприятия «Друмурь-Бэлць» объяснил, что разметку на улице, которую сняли на видео, наносила частная компания, с которой Госадминистрация дорог заключила контракт.

Недавно PUBLIKA TV сняла репортаж об отсутствии дорожной разметки в Бельцах. Люди жаловались, что краска смывается меньше, чем через месяц. Местные власти сообщают, что в этом году для нанесения разметки было выделено 600 тысяч леев.

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