В соцсетях высмеяли, как в Бельцах наносят разметку чёрной краской
Дорожную разметку в Бельцах сначала наносят, а потом закрашивают при помощи валика.
Дорожную разметку в Бельцах сначала наносят, а потом закрашивают при помощи валика.
Скурпулезную работу дорожных служб снял на камеру житель города и выложил кадры в интернет. Как прокомментировал сюжет сам очевидец, изначально разметку нанесли неправильно, поэтому ее стали корректировать, используя черную краску.
Директор предприятия «Друмурь-Бэлць» объяснил, что разметку на улице, которую сняли на видео, наносила частная компания, с которой Госадминистрация дорог заключила контракт.
Недавно PUBLIKA TV сняла репортаж об отсутствии дорожной разметки в Бельцах. Люди жаловались, что краска смывается меньше, чем через месяц. Местные власти сообщают, что в этом году для нанесения разметки было выделено 600 тысяч леев.