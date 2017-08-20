Водитель снял на видео привидение на ночной дороге в уезде Бузэу

«Я увидел белое платье с кружевами или занавеску. Также была видна нога. Это был очень большой силуэт, неожиданно появившийся посередине дороге, который затем начал двигаться. У него не было никакой реакции на движущуюся машину, он не посмотрел на меня, не поторопился уйти с пути. Но я все же отказываюсь верить в то, что это было привидение, которое в народе называют “Призраком невесты”. Я думаю, что это была плохая шутка», — сказал водитель.