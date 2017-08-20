Прогноз погоды на понедельник, 21 августа: жара и пыльные бури
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
Прогноз погоды на понедельник, 21 августа, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 9−11 тепла, днём столбик термометра поднимется до 23−25.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 13−15 тепла, днём от 26 до 28 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 21 августа ясно. Ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днём от 22 до 27.
На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура 11−16 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 11 до 16 тепла, днём 24−29 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 20−25 тепла, днём 29−34 жары.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Ветер усилится до 17−22 м/с, с пыльной бурей. Температура ночью составит от 8 до 13 тепла. Дневная температура по области 25−30 тепла.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью всего 4−9 тепла, днём 20−25 градусов по Цельсию.
В Костанайской области переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. 21 августа на территории региона ожидается ночью всего 8−13 тепла, днём 22−27.
Ясная погода без осадков ожидается в Кызылординской области. Местами ожидается усиление ветра 17−22 м/с, с пыльной бурей. Температура воздуха ночью составит 15−20 тепла, днём 32−37 жары.
На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Местами усиление ветра 17−22 м/с и пыльная буря. Температура воздуха ночью составит 21−26 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.
В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью 8−13 тепла, днём воздух прогреется до 20−25.
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