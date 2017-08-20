Прогноз погоды на понедельник, 21 августа: жара и пыльные бури

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на понедельник, 21 августа, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 9−11 тепла, днём столбик термометра поднимется до 23−25.

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В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 13−15 тепла, днём от 26 до 28 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 21 августа ясно. Ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днём от 22 до 27.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура 11−16 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 11 до 16 тепла, днём 24−29 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 20−25 тепла, днём 29−34 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, днём ожидается дождь, гроза. Ночью и утром туман, днём ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 2−7 градусов. Днём воздух прогреется до 20−25 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Ветер усилится до 17−22 м/с, с пыльной бурей. Температура ночью составит от 8 до 13 тепла. Дневная температура по области 25−30 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 13−18 тепла, днём 29−34 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью всего 4−9 тепла, днём 20−25 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. 21 августа на территории региона ожидается ночью всего 8−13 тепла, днём 22−27.

Ясная погода без осадков ожидается в Кызылординской области. Местами ожидается усиление ветра 17−22 м/с, с пыльной бурей. Температура воздуха ночью составит 15−20 тепла, днём 32−37 жары.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Местами усиление ветра 17−22 м/с и пыльная буря. Температура воздуха ночью составит 21−26 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью 8−13 тепла, днём воздух прогреется до 20−25.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Ночью температура воздуха составит всего 8−13 тепла, днём от 23 до 28 градусов по Цельсию.