Прогноз погоды на 21 августа

Источник: Publika.md

В Оргееве 29, в Кишиневе и Тирасполе 30, в Леове 31, а в Кагуле и Комрате 32 градуса.

Завтра ожидаются грозы. В столице днем до 25 градусов, а ночью до 16 градусов.

На морских курортах тепло. В Барселоне и Констанце плюс 28, в Одессе и Варне плюс 30, а в Будве 31 градус.