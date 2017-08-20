Прогноз погоды на 21 августа
21 августа в Молдове пройдут дожди, местами с градом. В Бричанах и Сороках плюс 27 градусов, в Бельцах на градус больше.
21 августа в Молдове пройдут дожди, местами с градом. В Бричанах и Сороках плюс 27 градусов, в Бельцах на градус больше.
В Оргееве 29, в Кишиневе и Тирасполе 30, в Леове 31, а в Кагуле и Комрате 32 градуса.
Завтра ожидаются грозы. В столице днем до 25 градусов, а ночью до 16 градусов.
На морских курортах тепло. В Барселоне и Констанце плюс 28, в Одессе и Варне плюс 30, а в Будве 31 градус.
В Анталии термометры покажут 30 градусов, в Ницце 26, в Салониках 30, в Ларнаке 33, а на египетском побережье воздух прогреется до 38 градусов.