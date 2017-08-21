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17:20 (мск), источник: Esquire

Работа Бэнкси обнаружена спустя десятилетие забвения

Изображение стоимостью £1.25 млн было закрашено краской и заколочено досками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Работа Snorting Copper появилась на стене общественного туалета в лондонском районе Шордитч десять лет назад, и изображала употребляющего кокаин полицейского. По указу муниципальных властей работу закрасили белой краской и забили досками, после чего о ней постепенно забыли. До недавнего времени.

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Застройщики Джонатан Эллис и Дэвид Кайт купили заброшенное здание, чтобы переделать его под офисы и апартаменты. Во время осмотра, под досками и слоем краски на одной из стен и обнаружилась та самая работа. Эллис и Уайт намерены отреставрировать изображение и открыть его для публики уже в октябре.

Чтобы привести рисунок в порядок, рабочие вырезали стену целиком и отвезли ее в реставрационную мастерскую. Как пишет The Guardian, возможно, существовали две версии Snorting Copper, однако до наших дней дожила лишь одна из них.

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