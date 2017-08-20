Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Наряд жены Хрущева, высмеянный мировыми СМИ в 1961-м (фото)
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Редкое фото: дочь Тины Канделаки с Владимиром Путиным в Крыму
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
19:54 (мск), источник: Sputnik.by

Сутки разыскиваются подростки, сбежавшие из спецучреждения закрытого типа

К поиску подключился поисково-спасательный отряд «Ангел».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Шесть несовершеннолетних воспитанников Кривичского СЛВПТУ закрытого типа самовольно покинули училище в субботу вечером.

Читайте также
В Гродно легковушка протаранила БТР

До настоящего времени о местонахождении трех подростков ничего не известно. По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», удалось обнаружить Горячко Алексея, Липартелиани Давида и Колоссов Антона.

Продолжаются поиски Артема Малиновского (2001 года рождения), Вячеслава Слободяника (2000 года рождения) и Никиты Чуина (2001 года рождения).

Среди мест, куда они могли направиться, милиция называет Минск, Брест, Пинск, Гродно, Могилев, Слоним.

Тех, кто имеет информацию об их местонахождении, правоохранители просят обращаться в Мядельский РОВД по т.: 8−017−975−54−71, 8−017−975−52−23 или 102.

Это не первый случай побега из учебных спецучреждений закрытого типа в Беларуси. В 2015-м были зафиксированы несколько три подобных побега. Осенью 2014 из Могилевского специального профессионально-технического училища закрытого типа воспитанники группами сбегали трижды, причем в сентябре — сразу 32 подростка. Из ПТУ в Кривичах восемь подростков исчезли летом 2014. Задержать их также удалось только в России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ситуация в каких районах насторожила Лукашенко
Сутки разыскиваются подростки, сбежавшие из спецучреждения закрытого типа
Суд отказался арестовывать отправленные в Крым турбины Siemens
Президент Сирии назвал Эрдогана политическим нищим
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол Чарльзу
Путин призвал снизить влияние государства на фильтрацию контента
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Проект переноса столицы России передали в Минэкономразвития
Спорт
Что со «Спартаком»? Ждем ответов от Карреры Задаем главному тренеру красно-белых вопросы по итогам провального старта
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь