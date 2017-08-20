Сутки разыскиваются подростки, сбежавшие из спецучреждения закрытого типа
К поиску подключился
К поиску подключился
МИНСК, 20 авг — Sputnik. Шесть несовершеннолетних воспитанников Кривичского СЛВПТУ закрытого типа самовольно покинули училище в субботу вечером.
До настоящего времени о местонахождении трех подростков ничего не известно. По информации
Продолжаются поиски Артема Малиновского (2001 года рождения), Вячеслава Слободяника (2000 года рождения) и Никиты Чуина (2001 года рождения).
Среди мест, куда они могли направиться, милиция называет Минск, Брест, Пинск, Гродно, Могилев, Слоним.
Тех, кто имеет информацию об их местонахождении, правоохранители просят обращаться в Мядельский РОВД по т.: 8−017−975−54−71, 8−017−975−52−23 или 102.
Это не первый случай побега из учебных спецучреждений закрытого типа в Беларуси. В 2015-м были зафиксированы несколько три подобных побега. Осенью 2014 из Могилевского специального