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20:09 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, что при выборе одежды старается «не заморачиваться»

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что при выборе одежды старается «не заморачиваться», предпочитает одеваться удобно, но элегантно, а вот женскую одежду считает искусством.

Источник: РИА Новости
Мы мало замечаем что-либо о себе. Смотримся в зеркало каждый день, поэтому если сравнить себя 10−15−20 лет назад, то, наверное, можно эту разницу заметить. А так она проходит мягко и незаметно. Стиль у меня самый простой, деловой. Я же кроме кабинета почти нигде не бываю. Ну, на Тавриду приезжаю. Он, по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности, ну примерно одинаковый.
Владимир Путин
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Об этом президент сказал на встрече с участниками молодежного форума «Таврида».

«В быту стараюсь быть попроще, чтобы было удобно, но, конечно, хочется, чтобы это было элегантно, красиво. Я не знаю, что это за стиль, я, как правило, то, что в шкафу есть, надеваю. Смотрю, чтобы выглядел прилично. Камера работает, миллионы людей смотрят, надо прилично выглядеть. Но, как сказать, есть такое слово — заморачиваться. Я особо на этот счет не заморачиваюсь, хотя признаю, что это очень важно», — добавил он.

Женскую одежду президент назвал искусством. «Я не сразу к этому пришел, могу рассказать про эволюцию моих собственных взглядов: архитектура, понятно, художественное творчество, понятно, музыка, театр. А в прежние годы относился к этому никак, а сейчас я считаю, что это художественное творчество».

10 комментариевк этой статье
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Комментарии10
Комментарии
10
Алексей Линник
Избирательная компания Путина во всей красе...
Молодежный форум на Тавриде... Неужели только я подумал о "политической педофилии"?
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