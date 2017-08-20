Путин рассказал, что при выборе одежды старается «не заморачиваться»

Мы мало замечаем что-либо о себе. Смотримся в зеркало каждый день, поэтому если сравнить себя 10−15−20 лет назад, то, наверное, можно эту разницу заметить. А так она проходит мягко и незаметно. Стиль у меня самый простой, деловой. Я же кроме кабинета почти нигде не бываю. Ну, на Тавриду приезжаю. Он, по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности, ну примерно одинаковый.

«В быту стараюсь быть попроще, чтобы было удобно, но, конечно, хочется, чтобы это было элегантно, красиво. Я не знаю, что это за стиль, я, как правило, то, что в шкафу есть, надеваю. Смотрю, чтобы выглядел прилично. Камера работает, миллионы людей смотрят, надо прилично выглядеть. Но, как сказать, есть такое слово — заморачиваться. Я особо на этот счет не заморачиваюсь, хотя признаю, что это очень важно», — добавил он.