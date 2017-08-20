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21:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В Вологде ушел из жизни известный художник, уроженец Уфы Михаил Копьев

УФА, 20 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 19 августа после продолжительной болезни в Вологде на 71-м году жизни скончался известный художник Михаил Копьев. Прощание с покойным состоится 22 августа.

Михаил Копьев — автор исторических и историко-аллегорических, жанровых произведений, портретист, анималист, сценограф и иллюстратор. Член Союза художников России, заслуженный художник РФ. Родился в 1947 году в Уфе. Окончил Уфимский институт искусств, затем продолжил образо­вание в Академии живописи им. Репина в Санкт-Петербурге. После окончания учебы занимался в Уфе препо­давательской деятельностью и много лет работал в драмати­ческих театрах. Ряд произведений художника хранится в Башкирском художественном музее им. М. Нестерова.

В Вологду Михаил Копьев переехал в 1986 году, когда был сложившейся творческой личностью. Сотрудничал с вологодскими театрами, преподавал на кафедре архитектуры и дизайна ВоГТУ. Автор идеи проекта «Русская эмиграция: люди и судьбы». Проект включает в себя портреты представителей русской эмиграции первой волны и записи их воспоминаний.

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