В Вологде ушел из жизни известный художник, уроженец Уфы Михаил Копьев

Михаил Копьев — автор исторических и историко-аллегорических, жанровых произведений, портретист, анималист, сценограф и иллюстратор. Член Союза художников России, заслуженный художник РФ. Родился в 1947 году в Уфе. Окончил Уфимский институт искусств, затем продолжил образование в Академии живописи им. Репина в Санкт-Петербурге. После окончания учебы занимался в Уфе преподавательской деятельностью и много лет работал в драматических театрах. Ряд произведений художника хранится в Башкирском художественном музее им. М. Нестерова.
В Вологду Михаил Копьев переехал в 1986 году, когда был сложившейся творческой личностью. Сотрудничал с вологодскими театрами, преподавал на кафедре архитектуры и дизайна ВоГТУ. Автор идеи проекта «Русская эмиграция: люди и судьбы». Проект включает в себя портреты представителей русской эмиграции первой волны и записи их воспоминаний.