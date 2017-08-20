В Вологде ушел из жизни известный художник, уроженец Уфы Михаил Копьев

Михаил Копьев — автор исторических и историко-аллегорических, жанровых произведений, портретист, анималист, сценограф и иллюстратор. Член Союза художников России, заслуженный художник РФ. Родился в 1947 году в Уфе. Окончил Уфимский институт искусств, затем продолжил образо­вание в Академии живописи им. Репина в Санкт-Петербурге. После окончания учебы занимался в Уфе препо­давательской деятельностью и много лет работал в драмати­ческих театрах. Ряд произведений художника хранится в Башкирском художественном музее им. М. Нестерова.