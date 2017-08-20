В понедельник в Молдове будет искусственное затмение

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. В понедельник, 21 августа, выдастся напряженным. Часть Молдовы останется без электричества. Ко всему произойдет «великое солнечное затмение». Правда, понаблюдать за этим необычным астрономическим явлением можно будет только с территории США. А некоторым жителям Молдовы придется планировать день, учитывая плановые отключения электроэнергии компанией Red Union Fenosa.

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Таким образом, без электроэнергии останутся:

Кишинева, коммуна Бэчой, сектор Ботаника:

улицы А. Пушкина, Бачулуй, Бэчой, Букурешть, Буребиста, Кишинэулуй, Кымпией, Еуджен Кока, Хотин, Индепенденцей, Лэмэицей, Ливиу Деляну, Мачилор, Николае Сулак, Пэдурилор, Петру Заднипру, Серелор, Сфынта Трейме, Штефан чел Маре, Теилор, Зодиак — частично в интервале с 09.15 до 18.00;

улица Дойна — частично в интервале с 10.00 до 17.00;

улицы Унирий, Св. Николае, Ренаштерий, Оана, М. Эминеску, Ю. Гагарина, И. Некулче, Индепенденцей, Хлобень, Аэропорт, А. Дога, Энтузиаштилор, Измаил, Н. Титулеску, Штефан чел Маре, Василе Лупу — частично в интервале с 10.00 до 19.00.

Кишинев, сектор Буюканы:

улица Барьера Скулень, 38; ул. Барьера Скулень, 7, 20−48, 23; ул. Басарабилор, 37; Кэлэрашь, 78; Милано, 5−19, 58−68; Торино, 1−29, 2−12 — частично с 09.10 до 19.00;

улица Каля Ешилор, 51/2, 55, 55/2; Друмул Кручий, 123, 123А; Цэрыней 95, 99, 107, 107/2, 128A — частично с 09.00 до 17.00;

улицы Алуниш, 2−12, 7−9; Бисеричий, 1−5, 2−16; Драгомирна, 36; Хумулешть, 15−23, 18−24; Порумбреле, 2, 14−34, 48, 50; Рошиорь, 15−63, 20−86; В. Лупу, 119 — в период с 09.30 до 17.00.

Кишинев, сектор Ботаника, город Дурлешты:

улицы Кимиштилор, Хиртоапе, Хотинулуй, Рошиорь, 2-ой пер. Св. Георге, пер. Св. Георге, Тимишоара, Т. Владимиреску, 27 августа — частично в интервале с 09.00 до 19.00;

улицы 27 августа, Александру чел Бун, А. Матеевич, пер. А. Матеевич, Бисеричий, пер. Бисеричий, Кауказулуй, пер. Кауказулуй, Кимиштилор, 2-ой пер. Чишмелелор, Дачилор, пер. Дачилор, Дурлешть, Г. Асаки, Г. Кошбук, Хиртоапе, Хотин, пер. Хотин, Извоарелор, Жунимий, М. Эминеску, М. Садовяну, Мирчешть, Н. Милеску-Спэтару, пер. Н. Милеску-Спэтару, Порумбрелелор, Редиул Маре, пер. Редиул Маре, Св. Георге, 2 пер. Св. Георге, Е. Стратан, Штефан Водэ, Трандафирилор, пер. Трандафирилор, Т. Владимиреску, пер. Т. Владимиреску, Виилор, Волунтарилор, Б. Заватин — частично в интервале с 09.30 до 17.00.

улицы Кимиштилор, Хиртоапе, Хотинулуй, Рошиорь, 2-ой пер. Св. Георге, пер. Св. Георге, Тимишоара, Т. Владимиреску, 27 августа, Алба Юлия, А. Маринеску, Дялул Морилор, Хайдукул, Тобулток, Шоймилор — частично с 09.30 до 17.00.

Кишинев, сектор Буюканы, коммуна Гидигич:

улицы Сфатул Цэрий, Штефан чел Маре — частично с 09.00 до 19.00;

улицы Виилор, Валя Кынепий, Циглэу, Поноарелор, А. Донич, П. Булгару, М. Фрунзе, Виилор — частично с 09.00 до 19.00.

Кишинев, сектор Центр:

улицы Бэлць, 2, 3; Г. Кошбук, 5, 8,10, 12, 16; О. Гога, 18, 22, 25, 26, 33 — в период с 09.00 до 18.00;

улицы Н. Тестемицану, 24/3- в период с 09.00 до 14.00.

Кишинев, сектор Центр, город Кодру:

улицы Ал. Верде, 1-ый Отрадный пер., Пэдурилор, 1-ый пер. Пэдурилор, 1-ый пер. Скин Деал, Скиносы-Дял, пер. Скиносы-Дял, Св. Мария, Св. Мартирь Брынковень, Св. Штефан, Сихаструлуй, 1-ый пер. Сихаструлуй, 2-ой пер. Сихаструлуй, 4-ый пер. Сихаструлуй — частично с 09.30 до 15.00;

улицы Помикулторилор, 1−6 пер. Помикулторилор — частично с 13.30 до 17.00.

Кишинев, сектор Чеканы:

улица Н. Сулак 4 — с 10:00 до 12:00.

Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Бубуечь:

улицы М. Фрунзе, Ливезилор, Миорица, С. Лазо, Т. Бубуег — частично в 09.30 до 18.00.

Кишинев, сектор Рышкановка:

улицы Студенческая, 1/1, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/7 — частично с 09.00 до 18.00.

Кишинев, сектор Рышкановка, город Крикова:

улицы Буна Вестире, Колумна, Конструкторул, Кринилор, Куза-Водэ, Друмул Виилор, Фынтынилор, Мирча чел Бэтрын, Молдовица, П. Унгуряну, Порумбица, Ренаштерий, Теилор, Воевозилор — частично с 09.30 до 19.00.

В течение дня отключения также планируются в Новых Аненах, Кагуле, Кантемире, Комрате, Калараше, Каушанах, Чадыр-Лунге, Чимишлии, Криулянах, Хынчештах, Яловенах, Леова, Ниспоренах, Оргееве, Страшенах, Штефан Водэ, Тараклии и Теленещтах.

Дольше всех без света останутся жители сел Вережаны (Теленешты). У них электричества не будет с 08.30 до 20.00.