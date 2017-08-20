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20 августа, источник: Tengrinews

Пережившая жуткое ДТП Екатерина Парафиева перенесла еще одну операцию

Екатерина Парафиева, которая пережила жуткое ДТП, перенесла повторную операцию на ногу. Об этом алматинка сообщила на своей странице в Instagram.

Источник: Tengrinews

«Сейчас у меня больничный покой. Хочешь не хочешь, необходимо руководствоваться наставлением врачей. Мне была сделана повторная операция на ногу. Чувствую себя хорошо. Набираюсь сил для дальнейшего восстановления», — написала Парафиева.

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Напомним, ДТП произошло 16 июня на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Девушки ехали в западном направлении в автомобиле Honda CRV, у которого после наезда на люк оказалось пробито колесо. Они остановились в левом ряду, включили «аварийку» и вышли из машины. В этом же ряду двигалась Toyota Camry, которая начала перестраиваться в средний ряд. В момент совершения маневра в нее врезался автобус.

От удара в заднюю часть Toyota Camry откинуло в сторону Honda, и таким образом две девушки оказались зажаты между машинами. Позже стало известно, что Екатерине Парафиевой врачи ампутировали ноги.

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