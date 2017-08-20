Пережившая жуткое ДТП Екатерина Парафиева перенесла еще одну операцию

«Сейчас у меня больничный покой. Хочешь не хочешь, необходимо руководствоваться наставлением врачей. Мне была сделана повторная операция на ногу. Чувствую себя хорошо. Набираюсь сил для дальнейшего восстановления», — написала Парафиева.

Напомним, ДТП произошло 16 июня на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Девушки ехали в западном направлении в автомобиле Honda CRV, у которого после наезда на люк оказалось пробито колесо. Они остановились в левом ряду, включили «аварийку» и вышли из машины. В этом же ряду двигалась Toyota Camry, которая начала перестраиваться в средний ряд. В момент совершения маневра в нее врезался автобус.