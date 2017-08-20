Пережившая жуткое ДТП Екатерина Парафиева перенесла еще одну операцию
Екатерина Парафиева, которая пережила жуткое ДТП, перенесла повторную операцию на ногу. Об этом алматинка сообщила на своей странице в Instagram.
Екатерина Парафиева, которая пережила жуткое ДТП, перенесла повторную операцию на ногу. Об этом алматинка сообщила на своей странице в Instagram.
«Сейчас у меня больничный покой. Хочешь не хочешь, необходимо руководствоваться наставлением врачей. Мне была сделана повторная операция на ногу. Чувствую себя хорошо. Набираюсь сил для дальнейшего восстановления», — написала Парафиева.
Напомним, ДТП произошло 16 июня на проспекте
От удара в заднюю часть Toyota Camry откинуло в сторону Honda, и таким образом две девушки оказались зажаты между машинами. Позже стало известно, что Екатерине Парафиевой врачи ампутировали ноги.