В Башкирии нашлась 16-летняя Динара Киреева

В Башкирии успешно завершились поиски 16-летней Динары Киреевой. Как сообщалось ранее, она исчезла из детского лагеря, что рядом с деревней Ургуново Учалинского района. Молодые люди 15 августа праздновали день рождения одного из приятелей, после чего девушка и пропала.