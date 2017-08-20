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21:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашлась 16-летняя Динара Киреева

Девочка пропала из детского лагеря после дня рождения.

В Башкирии успешно завершились поиски 16-летней Динары Киреевой. Как сообщалось ранее, она исчезла из детского лагеря, что рядом с деревней Ургуново Учалинского района. Молодые люди 15 августа праздновали день рождения одного из приятелей, после чего девушка и пропала.

Подросток сбежала из лагеря за час до отбоя. Ее искали волонтеры и добровольцы.

И вот сегодня, 20 августа, девушка нашлась. Она жива и с ней все нормально, уточняют волонтеры.

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