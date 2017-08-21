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00:28 (мск), источник: Lenta.Ru

На «России 24» перепутали Якутию с Японией

Сотрудники телеканала «Россия 24» перепутали Японию с Якутией. Видеосюжет, где журналисты по ошибке назвали Республику Саха японской территорией, вышел в воскресном выпуске новостей 20 августа.

Корреспонденты «Россия 24» рассказывали о новом вертолете с медицинским модулем Ми-8, который должен будет выполнять санитарные рейсы на территории всей Якутии и помогать жителям региона в случае экстренных ситуаций. В то же время на плашке с обозначением местоположения было указано «Республика Саха (Япония)».

Во время загрузки произошла ошибка.

На ошибку обратили внимание пользователи Twitter, которые принялись посмеиваться над «Россией 24» и посоветовали сотрудникам телеканала впредь быть повнимательней. «Фотофакт. Телеканал “Россия 24” подарил Якутию Японии», —пошутил один из них.

В поздних выпусках видеосюжета «Япония» была исправлена на «Якутию».

В конце мая 2016 года Канал «Россия 1» перепутал Узбекистан с Таджикистаном. Ошибка была допущена в одном из сюжетов передачи, посвященном итогам заседания Совета министров Шанхайской организации сотрудничества.

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