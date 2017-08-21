На «России 24» перепутали Якутию с Японией

Корреспонденты «Россия 24» рассказывали о новом вертолете с медицинским модулем Ми-8, который должен будет выполнять санитарные рейсы на территории всей Якутии и помогать жителям региона в случае экстренных ситуаций. В то же время на плашке с обозначением местоположения было указано «Республика Саха (Япония)».

На ошибку обратили внимание пользователи Twitter, которые принялись посмеиваться над «Россией 24» и посоветовали сотрудникам телеканала впредь быть повнимательней. «Фотофакт. Телеканал “Россия 24” подарил Якутию Японии», —пошутил один из них.

В поздних выпусках видеосюжета «Япония» была исправлена на «Якутию».