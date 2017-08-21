Малахов откровенно рассказал, почему ушел с Первого канала

Источник: РИА "Новости"

По словам Малахова, с наступлением 45-летия к нему пришло понимание, что «пора выходить из тесных рамок».

Дополнительным «ударом» стал переезд программы из «Останкино», где Малахов провел почти 30 лет, в другую студию.