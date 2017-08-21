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01:13 (мск), источник: Газета.Ру

Малахов откровенно рассказал, почему ушел с Первого канала

Телеведущий Андрей Малахов откровенно рассказал в интервью сайту своей жены, почему ушел с Первого канала.

Источник: РИА "Новости"

По словам Малахова, с наступлением 45-летия к нему пришло понимание, что «пора выходить из тесных рамок».

Дополнительным «ударом» стал переезд программы из «Останкино», где Малахов провел почти 30 лет, в другую студию.

Как заявил Малахов в интервью wday.ru, ему позвонили с «России 1» и предложили стать продюсером собственной программы, чтобы «самому решать, что делать и какие темы освещать».

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