Малахов откровенно рассказал, почему ушел с Первого канала
Телеведущий Андрей Малахов откровенно рассказал в интервью сайту своей жены, почему ушел с Первого канала.
Телеведущий Андрей Малахов откровенно рассказал в интервью сайту своей жены, почему ушел с Первого канала.
По словам Малахова, с наступлением 45-летия к нему пришло понимание, что «пора выходить из тесных рамок».
Дополнительным «ударом» стал переезд программы из «Останкино», где Малахов провел почти 30 лет, в другую студию.
Как заявил Малахов в интервью wday.ru, ему позвонили с «России 1» и предложили стать продюсером собственной программы, чтобы «самому решать, что делать и какие темы освещать».