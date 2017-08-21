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03:35 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцы первыми в стране увидят комедию «Напарник»

На кинофестивале «Меридианы Тихого» фильм представит Лиза Арзамасова.

Одной из участниц фестиваля «Меридианы Тихого» станет хорошо знакомая приморцам актриса Лиза Арзамасова. На этот раз она представит приключенческую комедию «Напарник», которую два года назад снимал во Владивостоке режиссёр Александр Андрющенко. Общероссийская премьера этого фильма запланирована 14 сентября, но приморцы увидят его уже 9 сентября — в день открытия юбилейного международного кинофестиваля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Программа «Меридианов Тихого» на этот раз включает более 170 кинокартин. Статус «фильм открытия» получили: драма «Карп отмороженный» с Мариной Неёловой, Алисой Фрейндлих, Евгением Мироновым в главных ролях и комедия «Напарник», в которой играют Сергей Гармаш, Лиза Арзамасова, Андрей Назимов, Ксения Лаврова-Глинка и другие известные актёры.

По сценарию, главный герой «Напарника» — полицейский майор Хромов — борется в портовом городе с китайской мафией и переселяется в тело младенца. В роли портового города «снялся» Владивосток, что усиливает интерес местных жителей к новой картине. Кроме того, они ждут очередного приезда Лизы, которую во Владивостоке называют «большой подружкой Рока Бриннера». Ещё в 2009 году известная всей стране «папина дочка» прошла вместе с ним по синей звёздной дорожке кинофестиваля. Тогда же 14-летняя школьница получила приз имени оскароносного актёра Юла Бриннера — за серьёзную роль в фильме «Поп» Владимира Хотиненко.

Лиза Арзамасова не раз отмечала в интервью, что родилась в Москве, но в то же время любимым городом считает Владивосток. Здесь появились на свет её родители и бабушка с дедушкой, здесь она — частый и желанный гость.

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