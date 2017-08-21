Новая неделя начнётся для жителей Хабаровского края с жары
Практически на всей территории региона будет безоблачно.
Практически на всей территории региона будет безоблачно.
В Хабаровском крае первый день новой недели обойдётся без существенных осадков. Практически на всей территории региона будет тепло и даже жарко. Небольшие дожди могут возникнуть в северных районах, но не задержатся надолго.
В Хабаровске 21 августа дневная температура составит 28−30°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура понизится до 24−26°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Охотске дневная температура понизится до 16−18°C. Возможен небольшой дождь. Скорость
В Вяземском дневная температура понизится до 28−30°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Чегдомыне дневная температура повысится до 27−29°C. Возможен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Аяне дневная температура повысится до 19−21°C. Без осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура повысится до 19−21°C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Бикине дневная температура повысится до 28−30°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 24−26°C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.
В Троицком дневная температура повысится до 28−30°C. Без существенных осадков. Скорость