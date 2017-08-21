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03:33 (мск), источник: Восток Медиа

Новая неделя начнётся для жителей Хабаровского края с жары

Практически на всей территории региона будет безоблачно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 52% 763 мм рт. ст. 3 м/с

В Хабаровском крае первый день новой недели обойдётся без существенных осадков. Практически на всей территории региона будет тепло и даже жарко. Небольшие дожди могут возникнуть в северных районах, но не задержатся надолго.

В Хабаровске 21 августа дневная температура составит 28−30°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 27−29°C. По прогнозу синоптиков, день обойдётся без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до 23−25°C. Обойдётся без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 24−26°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 16−18°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 28−30°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 27−29°C. Возможен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 19−21°C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 19−21°C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 28−30°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 24−26°C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Троицком дневная температура повысится до 28−30°C. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

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