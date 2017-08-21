Российская команда победила на третьем Московском фестивале фейерверков

Источник: РИА Новости

Российская пиротехническая команда «Пиротехнические дворцы Петергофа» набрала 84 балла из ста возможных, на втором месте была команда Хорватии с 83 баллами, на третьем месте — команда Румынии — 78 баллов.

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Команда Китая получила приз зрительских симпатий. Она начала свое очаровательное выступление с полета «фонариков» под традиционные народные мелодии, переходящие в «Подмосковные вечера» на китайском. Затем салют разукрасил ночное небо всеми цветами радуги.

Однако этот приз могла бы заслужить и команда Бразилии, выступление которой зрители приветствовали возгласами «Браво». Карнавальная традиция этой страны, берущая начало в 1567 году, когда испанцы отпраздновали завоевание территории, отобранной от французов в поселке Рио-де-Жанейро, воплотилась в небе над Москва-рекой звездами, цветами, радугой в ночном небе.

Наследники «потешных огней» времен Петра Первого в лице «Пиротехнических дворцов Петергофа» продемонстрировали высшее искусство салютного пилотажа. В их программу вошли композиции классика, hi tech и эстрада, когда ракеты уносились в небо и исполняли танец «маленьких лебедей».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYCKu4UAEtT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#фестивальфейерверков</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Alexandra Mashtakova (@belatrisa90) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-20T23:21:58+00:00">Авг 20 2017 в 4:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Утонченную Хорватию нельзя было не отметить жюри за удивительную музыкальность, каждая нота их программы звучала в небе, отображая цвет, искру, повышая настроение.

Румыны запомнились обитателям района Братеево тем, что за 17-этажными домами небо озарилось, как будто в полночь наступил полдень.