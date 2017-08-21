Российская команда победила на третьем Московском фестивале фейерверков

Российская пиротехническая команда «Пиротехнические дворцы Петергофа» набрала 84 балла из ста возможных, на втором месте была команда Хорватии с 83 баллами, на третьем месте — команда Румынии — 78 баллов.
Команда Китая получила приз зрительских симпатий. Она начала свое очаровательное выступление с полета «фонариков» под традиционные народные мелодии, переходящие в «Подмосковные вечера» на китайском. Затем салют разукрасил ночное небо всеми цветами радуги.
Однако этот приз могла бы заслужить и команда Бразилии, выступление которой зрители приветствовали возгласами «Браво». Карнавальная традиция этой страны, берущая начало в 1567 году, когда испанцы отпраздновали завоевание территории, отобранной от французов в поселке Рио-де-Жанейро, воплотилась в небе над Москва-рекой звездами, цветами, радугой в ночном небе.
Наследники «потешных огней» времен Петра Первого в лице «Пиротехнических дворцов Петергофа» продемонстрировали высшее искусство салютного пилотажа. В их программу вошли композиции классика, hi tech и эстрада, когда ракеты уносились в небо и исполняли танец «маленьких лебедей».
Утонченную Хорватию нельзя было не отметить жюри за удивительную музыкальность, каждая нота их программы звучала в небе, отображая цвет, искру, повышая настроение.
Румыны запомнились обитателям района Братеево тем, что за 17-этажными домами небо озарилось, как будто в полночь наступил полдень.
Хорошо свою работу сделали и правоохранители. Начиная с 17:00 в районе проведения фестиваля была запрещена продажа алкоголя. Более того, при входе в парк стражи правопорядка очень деликатно просили людей, проносящих с собой пластмассовые бутылки с жидкостью, открыть их, при отсутствии запаха спирта в таре гостей пропускали на праздник. И он удался.