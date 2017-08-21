Весь этот джаз: в Коктебеле завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

Источник: РИА "Новости"

Фестиваль Koktebel Jazz Party, который проходил на крымском побережье в поселке Коктебель, завершился в ночь с воскресенья на понедельник грандиозным салютом.

«В эти дни был необычный 15-й джазовый фестиваль, абсолютно ярчайший. Президент России посетил нас. Мне кажется, что мы до конца не осознали важность этого, нужно осмыслить. Он к нам приехал, я считаю, потому, что мы воспитываем музыкальный вкус. Здесь, в Коктебеле, мы утверждаем высокий вкусовой музыкальный стандарт. Я рад, что у нас и лауреаты “Грэмми”, и малоизвестные музыканты. Спасибо вам за поддержку», — сказал основатель фестиваля Дмитрий Киселев, закрывая мероприятие.

Девушки в джазе

Заключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью. Собственно, от этого музыканты и отталкивались, когда придумывали название для группы.

Трое российский участников — контрабасист Макар Новиков, ученик великого джазового педагога Игоря Бриля, контрабасистка Дарья Соколова и пианист Алексей Иванников знакомы со студенческих времен, а вот зарубежных музыкантов — вокалистку Хиске Оостервик и барабанщика Грегори Хатчинсон — Новиков пригласил чуть позже.

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«Я несколько раз играл в России, но с этими ребятами я играю впервые. Здесь здорово, и я уверен, что сегодня будет очень весело, спонтанно. Мы выступим, может, и будет пару ошибок, но все равно все пройдет прекрасно», — уверенно заявил барабанщик на пресс-конференции днем.

Поверить в то, что музыканты таким составом играют на большой сцене впервые, было практически невозможно. Солистка коллектива Хиске Оостервик исполняла композиции на английском и французском, а публику иногда благодарила и по-русски.

«Ох, как время летит — уже последняя песня. Все проходит так быстро, когда ты по-настоящему получаешь удовольствие от происходящего. Выступать на этой сцене — большая честь для меня, и также честь для меня поделиться с вами своим творчеством», — призналась Хиске Оостервик. Под занавес выступления Макар Новиков сменил контрабас на бас-гитару, добавив джазу нового звучания.

Виртуозы со всего мира

После небольшого технического перерыва на сцену поднялись музыканты из знаменитого ансамбля виртуозов Brazil All Stars, которых постоянные гости фестиваля могли запомнить по блестящему выступлению в 2014 году.

«С тех пор, как мы побывали здесь впервые, многое изменилось, уровень фестиваля очень сильно вырос. В целом улучшений много. Уверен, в дальнейшем уровень фестиваля будет только расти. Вообще мне очень нравится Россия. Я люблю играть здесь, люблю работать с русскими» Эдсон Да Силва участник группы, бразильский перкуссионист

Коллектив, сочетающий в своем творчестве классические джазовые темы и мотивы бразильской самбы и боссановы, был организован по инициативе петербургского пианиста и композитора Андрея Кондакова. Он познакомился с бас-гитаристом Серджио Брандау, перкуссионистом Эдсоном «Кафе» да Силва и барабанщиком Эривелтон Силва в одном из нью-йоркских клубов и предложил играть на сцене вместе.

Для гостей Koktebel Jazz Party они исполнили программу «Мое бразильское сердце», а специальным гостем коллектива стал трубач из Швеции Андерс Бергкранц. Публика подбадривала музыкантов громкими и продолжительными овациями.

Неожиданный гость

Подхватил волну инструментального джаза Интернациональный ансамбль Якова Окуня. Этот уважаемый джазовый пианист обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, которые выходят с ним на сцену. На этот раз по приглашению Окуня в Коктебель приехал легендарный джазовый саксофонист Лью Табакин, один из самых востребованных в мире басистов Ясуси Накамура, потрясающий барабанщик из Филадельфии Байрон Лендхем, а также саксофонист и арт-директор фестиваля Сергей Головня.

Выступление уникального оркестра сопровождалось песочной анимацией крымской художницы Ксении Симоновой. Стремясь поспеть за ритмом, замечательные песчаные картинки на стекле менялись все стремительнее.

Главным сюрпризом для гостей фестиваля, безусловно, стал визит президента РФ Владимира Путина, которого пораженная публика встретила восторженными криками и громкими аплодисментами. Большинство присутствующих вскочили с мест, чтобы получше разглядеть главу государства: он произнес слова приветствия и вместе с гендиректором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым довольно буднично проследовал в первый ряд партера. Специально для вновь прибывшего ценителя джаза саксофонист Сергей Головня исполнил композицию «Подмосковные вечера». Взбудораженная аудитория продолжала перешептываться и делать фотографии. Под занавес Лью Табакин и Яков Окунь исполнили невероятно мелодичную джазовую импровизацию, легко подхватывая мелодию друг за другом. Президент дослушал выступление джазменов и только после этого покинул зал.

Закрывая фестиваль, Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный «комплимент» музыкантов, составленный из любимых композиций главы государства.

Легенда латиноамериканского джаза

Хэдлайнером последнего дня фестиваля стал легендарный джазовый пианист Эдвард Пальмиери, недавно отметивший 80-летие. Ведущие Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс предложили зрителям поздравить музыканта шумными аплодисментами и одобрительным свистом.

Пальмиери является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет. В 1975 году он получил первую в истории престижную музыкальную премию «Грэмми» за лучший латиноамериканский альбом (The Sun of Latin Music). С того момента список его наград пополнился еще девятью статуэтками.

«Я бесконечно счастлив быть здесь, в Крыму, для меня огромная честь выступать на этом фестивале. Это самый потрясающий пейзаж, который я видел в своей жизни», — сказал Пальмиери, приветствуя гостей вечера. Свое выступление он начал с лирической композиции, посвященной его жене, которая ушла из жизни некоторое время назад. Светлая грусть сменилась более зажигательными мелодиями знаменитого латиноамериканского джаза в исполнении коллектива Eddie Palmieri Latin Jazz Band.

Интересно, что в обычной жизни Эдди Пальмиери предпочитает носить перчатки: по его собственному признанию, таким образом он напоминает себе, что бесценные руки пианиста необходимо беречь с особым вниманием. Но на сцене аксессуар ему не требуется, поэтому зрители могли наблюдать, как легко порхают его пальцы по клавишам рояля.

Устоять перед обаянием музыки этого коллектива было затруднительно, а потому несколько пар в проходах устроили настоящее соревнование по бальным танцам, вполне профессионально исполняя сальсу и латину.

Традиционно после каждого вечернего концерта на фестивале Koktebel Jazz Party вручался приз зрительских симпатий. Победитель определился согласно показаниям шумомеров, установленных вокруг главной сцены. Статуэтка отправилась именно к Эдди Пальмиери, который еще днем в своей победе не сомневался.

Музыка без границ

В этом году артистический поселок Коктебель в Крыму принял 15 сезон джаза. На главной сцене международного фестиваля Koktebel Jazz Party выступили ведущие джазмены России и мира — фестиваль традиционно собрал очень интернациональную команду.

По словам гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, по чьей инициативе фестиваль впервые состоялся в 2003 году, на площадках Koktebel Jazz Party с тех пор выступили уже более 150 коллективов изо всех концов света.

«Американцы — как родоначальники джаза, японцы, немцы, англичане, китайцы, Латинская Америка, Польша, Израиль, Украина, Норвегия, Италия, буквально вся музыкальная мировая палитра замешивалась в крутые джемы, и Коктебель превращался в джазовую Мекку», — рассказал на пресс-конференции открытия Киселев.

Гости фестиваля в очередной раз получили возможность в этом убедиться. На сцену поднялись такие звезды мирового джаза, как коллектив из США Joe Lastie’s New Orleans Sound, джазовый трубач Валерий Пономарев, который более 30 лет живет в Америке, немецкая группа Club des Belugas и многие другие. Музыканты наперебой хвалили живописные пейзажи крымского побережья и смело признавались в том, что их не пугают никакие санкции.

Так, трубач и вокалист группы Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл назвал Коктебель «очень вдохновляющим местом» и выразил надежду, что выступление их джаз-бэнда вдохновило слушателей не меньше. Ударник группы Double Bass Project Грегори Хатчинсон не отрицал волнения перед приездом, но на собственном опыте убедился, что все страхи были ложными.

«Нельзя верить тому, что говорят в новостях. Пусть меня лишат американского паспорта — мне все равно. Не надо вестись на россказни политиков, везде живут люди, которые хорошо друг к другу относятся. Мне нравится приезжать в Россию, у людей нет проблем, это политики придумывают проблемы. Музыка объединяет людей», — подчеркнул он.

Нововведения и добрые традиции

За 15 лет фестиваль претерпел значительные изменения: открывая мероприятие, Дмитрий Киселев напомнил, что в первый год организаторы вместе с музыкантами жили в палатках. Теперь, помимо очевидного прогресса в плане звука и света, а также наличия прекрасной сцены на морском побережье, фестиваль еще и вышел за пределы обычных площадок.

На протяжении нескольких дней гости курорта могли наслаждаться джазом чуть ли не круглосуточно: например, юные музыканты получили возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями на Волошинской сцене, впервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре «Артек» выступили финалисты известных музыкальных телешоу «Голос. Дети», «Синяя птица» и «Лучше всех». Последний концерт слушателями показали по видеомосту.

Кроме того, любители джаза во всем мире могли следить за трансляциями концертов главной сцены в уникальном формате панорамного видео 360°.

С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. Например, в 2015 и 2016 годах всю выручку перечислили единственной школе поселка Коктебель, в которой был проведен капитальный ремонт. В этот раз Дмитрий Киселев посетил учебное заведение. Благодаря прошлогоднему вложению, в компьютерных классах появились интерактивные классные доски, ноутбуки, а в саму школу провели интернет.

Собранные в 2017 году средства могут быть направлены на обновление спортивной базы школы, сказал Киселев, отметив, что окончательное решение будет принимать попечительский совет.